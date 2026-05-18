Nueva masacre en el Cauca: asesinaron y abandonaron a tres hombres con panfletos en Santander de Quilichao

La violencia no da tregua en el suroeste del país, en donde, en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, los habitantes de la zona rural del norte del Cauca se despertaron con un macabro hallazgo.
Sobre la vía que comunica la cabecera urbana de Santander de Quilichao con la vereda La Palomera, en el camino hacia Jambaló, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres que presentaban múltiples impactos de bala.
El hecho, que fue confirmado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se convirtió en la masacre número 55 en lo que va del año 2026 en Colombia.
Al lado de los cadáveres, los homicidas dejaron un cartel con mensajes amenazantes vinculados a la mal llamada “limpieza social”, presuntamente firmado por las disidencias de las Farc.
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