No es derecho fundamental: ¿Qué cambia sobre el aborto con el nuevo fallo de la Corte Constitucional? El fallo de una tutela señaló que en Colombia no existe derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, esto no modifica el hecho de que las mujeres puedan acudir al sistema de salud para abortar sin ningún inconveniente hasta la semana 24 de gestación.

La Corte consideró en el fallo reciente que el aborto tampoco “está legalizado” en el país. FOTO: COLPRENSA