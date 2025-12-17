Conductor del “Gury” Rodríguez mató a presunto fletero en restaurante de El Poblado, Medellín

Un señalado delincuente fue asesinado en la noche de este martes en un establecimiento comercial de El Poblado, suroriente de Medellín, por el escolta del concejal de Medellín, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez. Los hechos ocurrieron mientras que el corporado se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado con la idea de hurtar a los que estaban en el lugar.
Los hechos ocurrieron a las 9:53 de la noche del martes en el restaurante ubicado en la carrera 44 con la calle 17, en el barrio Santa María de los Ángeles, en la comuna 14 (El Poblado). Dentro de este lugar se encontraba el concejal con varios políticos del Centro Democrático, entre ellos el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, David Toledo.