Conductor del “Gury” Rodríguez mató a presunto fletero en restaurante de El Poblado, Medellín

El concejal se encontraba en una reunión política cuando el supuesto delincuente estaba asaltando al dueño del establecimiento. Su conductor es un militar retirado y reaccionó con su arma de dotación.

  El concejal Andrés Felipe "Gury" Rodríguez estaba en el establecimiento donde ocurrió el asalto que dejó un muerto. FOTO: Cortesía Concejo
    El concejal Andrés Felipe “Gury” Rodríguez estaba en el establecimiento donde ocurrió el asalto que dejó un muerto. FOTO: Cortesía Concejo
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

17 de diciembre de 2025
Un señalado delincuente fue asesinado en la noche de este martes en un establecimiento comercial de El Poblado, suroriente de Medellín, por el escolta del concejal de Medellín, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez. Los hechos ocurrieron mientras que el corporado se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado con la idea de hurtar a los que estaban en el lugar.

Los hechos ocurrieron a las 9:53 de la noche del martes en el restaurante ubicado en la carrera 44 con la calle 17, en el barrio Santa María de los Ángeles, en la comuna 14 (El Poblado). Dentro de este lugar se encontraba el concejal con varios políticos del Centro Democrático, entre ellos el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, David Toledo.

El concejal Rodríguez dijo que “el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento mi conductor, un hombre retirado del Ejército, reaccionó y le dio de baja”.

El hombre, de nacionalidad venezolana, falleció en el sitio producto de un disparo en la cabeza, según relató el concejal, con la cadena del propietario del lugar en su mano. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana acudieron al sitio para realizar la inspección al cuerpo sin vida del fallecido, identificado como José Ángel Nieto Villanueva, de 26 años.

De acuerdo con los reportes policiales, en las afueras del restaurante se encontraba otra persona en moto, quien luego de escuchar los disparos escapó del lugar y con los videos de cámaras de seguridad es buscado por parte de las autoridades para que dé claridad de lo ocurrido en este intento de asalto.

El conductor del concejal Rodríguez, un hombre de 44 años, quedó a disposición de las autoridades, aunque estas establecieron que el arma con la que le ocasionó la muerte al presunto ladrón contaba con todos los permisos para su porte y uso.

Las primeras versiones darían cuenta de que este extranjero habría llegado hace dos meses de Chile y estaría radicado con su compañera sentimental en Medellín. Las cámaras de seguridad del establecimiento habrían mostrado que el fallecido habría entrado al lugar instantes antes de este hurto y salió para luego regresar y cometer el robo.

Los políticos que se encontraban dentro del lugar, según los informes judiciales y del mismo concejal a través de sus redes sociales, no sufrieron ninguna afectación física ni a sus bienes, puesto que el presunto delincuente no se acercó a su mesa.

“Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, adelantándose las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con quienes se brinda total colaboración para el esclarecimiento de lo sucedido”, señaló el corporado.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿El concejal o sus acompañantes resultaron heridos?
No. El concejal Rodríguez y los políticos del Centro Democrático que se encontraban en la reunión resultaron ilesos. El presunto delincuente no alcanzó a acercarse a su mesa, ya que fue interceptado mientras robaba al dueño del establecimiento.
¿Qué se sabe del cómplice del asaltante fallecido?
Las autoridades informaron que un segundo hombre esperaba en una motocicleta fuera del restaurante. Tras el intercambio de disparos, el sospechoso huyó. Actualmente, la Policía Metropolitana analiza las cámaras de seguridad para identificarlo y capturarlo.
