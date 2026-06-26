El ‘juicio’ de la Paz Total: ¿hasta dónde puede llegar De la Espriella para desmontarla?

Esta semana, apenas recibió las credenciales que lo acreditan como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales: someterse a la justicia o atenerse a las consecuencias. Aunque no detalló qué ocurrirá si no aceptan, el mensaje fue interpretado como la primera gran señal de su política de seguridad.
La advertencia iba dirigida a cabecillas como alias Iván Mordisco y alias Calarcá, máximos comandantes de las disidencias más grandes de las Farc, ambos sentados hasta hace poco en mesas de diálogo con el Gobierno Petro bajo la sombrilla de la cuestionada “paz total”.
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De la Espriella ha sido claro en que buscará acabar con esa política. Pero la pregunta es si realmente podrá hacerlo después del 7 de agosto, cuando asuma oficialmente la Presidencia.
Mientras algunos juristas sostienen que esas negociaciones están blindadas constitucional y legalmente, otros consideran que el nuevo mandatario sí tiene margen para suspenderlas, reorientarlas o incluso dejarlas morir políticamente.