De la Espriella sostuvo su primera reunión con las altas cortes como presidente electo, ¿de qué hablaron?

El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo en las altas cortes este 25 de junio. Parece ser un acercamiento para tender puentes tras una relación crispada entre la rama judicial y el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro.
De la Espriella llegó al Palacio de Justicia, donde fue recibido por funcionarios y trabajadores del edificio. Además, tuvo una reunión informal con el magistrado Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y otras con los presidentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; Paola Meneses y Alberto Montaña, respectivamente.
Según informó la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales, De la Espriella “expresó su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público”.
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