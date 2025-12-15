x

A días de acabarse el plazo, estos son los candidatos presidenciales que faltan por entregar firmas en la Registraduría

Con la presentación de las firmas, serían 16 candidatos los que buscaron el aval de los ciudadanos para llegar a la Presidencia. Conozca los que faltan.

  • La Registraduría deberá validar entre diciembre y enero algo más de 59 millones de firmas que presentaron candidatos que buscan llegar a la Presidencia con el aval de grupos significativos de ciudadanos. Foto: Colprensa - Camila Díaz
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

15 de diciembre de 2025
bookmark

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 ha entrado en una semana decisiva, pues este miércoles 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen su aspiración mediante la entrega de firmas.

A falta de dos días para el cierre de ese trámite, sólo 11 candidatos a la Presidencia han entregado ya las rúbricas ciudadanas en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá.

Lea también: Daniel Quintero recibió aval del partido indígena AICO, pero no estaría habilitado para ser candidato, ¿por qué?

La meta de los aspirantes presidenciales es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría, pues cada comité debe presentar al menos 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento de los votos válidos emitidos en la primera vuelta presidencial de 2022.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales que ya presentaron sus firmas ante la Registraduría?

Hasta el último fin de semana, once candidatos ya habían presentado sus firmas ante la Registraduría. En ese listado están: Santiago Botero, Héctor Olimpo Espinosa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila.

De este listado, quien ha sobresalido ha sido el empresario y abogado Abelardo de la Espriella que presentó 4,8 millones de firmas. Dentro de los candidatos que presentaron el mayor número de rúbricas lo siguen Mauricio Lizcano con 1,8 millones, Héctor Olimpo Espinosa con 1,7 millones y Aníbal Gaviria con 1,6 millones.

A este grupo de candidatos con mayor número de firmas ingresaría el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien este lunes presentó ante la Registraduría algo más de 2,6 millones. Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo presentó 1,09 millones de firmas.

Para el martes están programadas las entregas de firmas de la abogada Sondra Macollins, reconocida por la defensa de Carlos Lehder, y de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El proceso culminará el miércoles 17 de diciembre con la radicación de firmas del excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien pese a que recurrió al aval ciudadano como mecanismo de inscripción, también se encuentra en la puja por el aval del Partido Conservador.

Luego de esta etapa, la Registraduría prevé un proceso de verificación riguroso, en donde deberán revisar cerca de 59 millones de firmas entre diciembre y enero, un volumen que exigirá una considerable capacidad técnica y logística para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

Siga leyendo: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?

