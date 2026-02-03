Cambio de contratistas en Hidroituango tiene a Daniel Quintero con la Contraloría encima

El atropellado cambio de constructores que puso bajo incertidumbre las obras finales de Hidroituango está ahora bajo la lupa de los entes de control. La Contraloría General de Antioquia abrió una actuación especial de fiscalización sobre el megaproyecto, en la que determinará si durante la licitación de sus obras finales se habrían perdido recursos públicos.
Pese a que dicho cambio de constructores fue una decisión de la EPM de Jorge Carrillo y la Alcaldía de Daniel Quintero, el ente anticipó que centrará sus pesquisas sobre la Sociedad Hidroituango S.A., dueña del proyecto y de la que la Gobernación y EPM son los grandes accionistas.
“La Contraloría General de Antioquia busca verificar con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades, si dichas decisiones generaron impactos fiscales (...) y si se configuraron eventuales responsabilidades fiscales, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos, ya que pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que supuestamente se evidencie una variación proporcional del alcance técnico de las obras”, advirtió el ente.