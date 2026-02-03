Cambio de contratistas en Hidroituango tiene a Daniel Quintero con la Contraloría encima

El atropellado cambio de constructores que puso bajo incertidumbre las obras finales de Hidroituango está ahora bajo la lupa de los entes de control. La Contraloría General de Antioquia abrió una actuación especial de fiscalización sobre el megaproyecto, en la que determinará si durante la licitación de sus obras finales se habrían perdido recursos públicos. Pese a que dicho cambio de constructores fue una decisión de la EPM de Jorge Carrillo y la Alcaldía de Daniel Quintero, el ente anticipó que centrará sus pesquisas sobre la Sociedad Hidroituango S.A., dueña del proyecto y de la que la Gobernación y EPM son los grandes accionistas. Le puede interesar: Así se ‘cocinó’ el acuerdo que cerró 5 años de pleito por Hidroituango “La Contraloría General de Antioquia busca verificar con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades, si dichas decisiones generaron impactos fiscales (...) y si se configuraron eventuales responsabilidades fiscales, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos, ya que pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que supuestamente se evidencie una variación proporcional del alcance técnico de las obras”, advirtió el ente.

Esta última sociedad publicó, no obstante, un comunicado en el que sostuvo que la responsabilidad de ese cambio de contratistas sería del resorte de EPM y señaló que pondría a disposición del ente de control un paquete de comunicaciones internas en la que esta expresó sus reparos a la decisión. Las pesquisas de la Contraloría partieron de una solicitud formulada por la abogada Gloria Jaramillo, también conocida como Tyche, en la que planteó que el ente debería realizar una auditoría integral para revisar la licitación de las obras finales de Hidroituango, que abarcan las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, aún pendientes de encenderse. Lea también: “Con Afinia, paradójicamente, EPM está sosteniendo el sistema eléctrico del país”: gerente John Maya En su recurso, Jaramillo planteó que los aplazamientos que sufrió dicho proceso, el incremento de su presupuesto y los traumatismos que generó en la ejecución de las obras habrían tenido un alto impacto financiero tanto en la Alcaldía como en la Gobernación. Aludiendo a la veeduría realizada sobre ese proceso por el sindicato de EPM, Sinpro, y también a pesquisas propias, Jaramillo planteó que, además del incremento en el presupuesto, se habría generado un lucro cesante de $5.000 millones diarios por cada unidad de generación, lo que equivaldría a un detrimento patrimonial de aproximadamente $3 billones.

“Estos hechos configuran indicios serios de un posible detrimento patrimonial, derivado no de un evento fortuito, sino de decisiones administrativas y contractuales específicas, adoptadas por la alta dirección de EPM y la junta directiva de Hidroituango ESP, bajo la presidencia del alcalde de Medellín para el periodo correspondiente”, argumentó la abogada, señalando además ver con sorpresa que pese a esas grandes estimaciones ningún ente de control hubiera iniciado procesos al respecto. Siga leyendo: ¿Por qué el único consorcio que puja por Hidroituango subió los precios para terminar la obra? Al hacer pública la apertura de la auditoría, la Contraloría informó que sus pesquisas tendrán ese enfoque, anticipando que en la investigación le prestará especial atención a posibles sobrecostos y contingencias fiscales asociados al cambio de contratistas, eventuales afectaciones al patrimonio público y más riesgos fiscales en los que se podría haber incurrido. Entre tanto, este 3 de febrero, la Sociedad Hidroituango emitió un pronunciamiento, en el que defendió sus actuaciones.