El conmovedor mensaje de la mamá de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “Aún duele”

“Mi amado Luigi, hoy se cumplen 15 años desde tu partida...”.Con esas palabras, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, revivió el dolor que nunca se ha ido desde la noche del 31 de octubre de 2010. A través de una publicación en Instagram, la mujer compartió un mensaje cargado de amor y una herida que, pese al paso del tiempo, sigue abierta.
Escobar recordó a su hijo con profunda emoción, asegurando que la fecha de su muerte es una sombra que no logra disiparse. “Es una fecha que quisiera borrar de mi memoria, un recuerdo que me sigue desgarrando el alma cada vez que vuelve a mi mente”, escribió.