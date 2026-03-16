Luis Carlos Reyes, “Mr. Taxes”, ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano; esto se sabe

Días después de anunciarlo como su fórmula a la Vicepresidencia, este lunes el candidato Mauricio Lizcano anunció que el exministro Luis Carlos Reyes, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, no podrá acompañarlo como coequipero en la carrera por la Casa de Nariño.

A través de un video, el también exministro Lizcano aseguró que por cuenta de una eventual complicación en el embarazo de la esposa de Reyes, resolvieron priorizar su hogar y por ello, el exdirector de la Dian no será su fórmula vicepresidencial.

“Me informó que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones en las próximas semanas. Después de analizarlo mucho y hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que se dedique a atender a su familia en estos días. Como padre de cinco hijos y que mi esposa además tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia”, declaró Lizcano.

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Si bien reconoció que es una determinación que “golpea la campaña”, Lizcano no descartó que más adelante Reyes se pueda reincoporar a la campaña de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.



“Espero que más adelante, con sus condiciones y con su liderazgo, nos pueda acompañar en otros roles en el gobierno o en la misma campaña una vez resuelva sus problemas familiares”, agregó.

No obstante, el exministro informó que “próximamente” anunciará quién lo acompañará como fórmula vicepresidencial, “toda vez que la ley nos permite hasta el día viernes hacer ese anuncio”.