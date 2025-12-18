Le recuerdan al exministro Velasco cuando cantaba “el reguetón de la corrupción” y ahora va a la cárcel por saqueo a la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al considerar que representan un riesgo para la sociedad y que, por la influencia derivada de los cargos que ocuparon, podrían interferir en la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), proceso que se encuentra en pleno desarrollo.
La decisión judicial reactivó un contraste que volvió al debate público. En 2018, Velasco fue uno de los políticos que participó en un video musical difundido en YouTube para promover la consulta anticorrupción del 26 de agosto, una iniciativa que buscaba endurecer las sanciones contra prácticas irregulares en la administración pública.
En la canción, interpretada junto al periodista Daniel Samper Ospina y otros dirigentes, se escuchaba: “Es el reguetón, tón-tón-tón / De la corrupción, ción-ción-ción / Ten una tajada para tu bancada / Baila mi canción, ción-ción-ción”. El video hizo parte de una estrategia de divulgación que apostó por formatos no tradicionales para incentivar la participación ciudadana.