Por tercera vez aplazaron audiencia contra Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, ¿por qué?

Por tercera vez fue aplazada la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, debido a que no había un fiscal con competencia para ejercer la acción penal durante la diligencia. La audiencia no pudo realizarse luego de que la exfiscal tercera de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, informara al juez que desde el 6 de julio pasado dejó de estar vinculada al ente acusador tras finalizar su nombramiento en provisionalidad y no presentarse al concurso de méritos convocado por la entidad. Según explicó Laborde, aún no ha podido entregar formalmente el despacho porque desconoce si la persona designada para reemplazarla ya tomó posesión del cargo, situación que le impide transferir los procesos y actuar legalmente como fiscal en el caso. Lea también: Citaron a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Daysuris Vásquez Ante este escenario, el juez concluyó que no existía un funcionario con legitimidad para representar a la Fiscalía durante la audiencia y declaró fracasada la diligencia.

¿Qué sigue en el proceso?

El despacho indicó que ahora corresponde a la Fiscalía designar oficialmente al nuevo titular del despacho especializado. Una vez se formalice ese nombramiento, deberá radicarse nuevamente la solicitud para reprogramar la audiencia de imputación y la petición de medida de aseguramiento. Con este nuevo aplazamiento, ya son tres las ocasiones en que el proceso contra Laura Ojeda no ha podido avanzar, retrasando el inicio formal de las actuaciones judiciales. Le puede interesar: ¿Quién es Laura Ojeda, la “protagonista de novela” y tercera en discordia en caso Nicolás Petro y Day Vásquez? Durante la diligencia, el representante de las víctimas, Alait Freja, dejó constancia de que Laura Ojeda no se encontraba conectada a la audiencia. Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Ojeda, cuestionó en su cuenta de X que la exfiscal Lucy Marcela Laborde hubiera solicitado una audiencia que finalmente no podía atender por haber dejado el cargo. Carranza sostuvo que la exfuncionaria ya no tenía competencia para impulsar actuaciones dentro del proceso y expresó su expectativa de que el nuevo fiscal revise las decisiones adoptadas hasta ahora, al considerar que la imputación “no tiene ni pies ni cabeza”.

El caso Nicolás Petro

El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, completa tres años sin que haya iniciado el juicio oral. A las dilaciones procesales y las controversias que han rodeado el expediente ahora se suma la salida de la segunda fiscal encargada del caso. El ente notificó, mediante una resolución interna, la terminación de varios encargos provisionales, entre ellos el de Lucy Marcela Laborde Betancourt en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Con su salida, el expediente queda nuevamente sin fiscal titular cuando aún se encuentra en la etapa preparatoria del juicio oral, en la que las partes discuten las pruebas que serán debatidas en esa fase del proceso. Le puede interesar: La Fiscalía habría desvinculado a Mario Burgos de la investigación del caso Pecci Varias de esas decisiones fueron apeladas, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía permanecen a la espera de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Barranquilla. Fuentes del ente acusador, en diálogo con EL COLOMBIANO, contaron que los cambios de funcionarios en el caso responderían a decisiones administrativas de trámite. EL COLOMBIANO, el pasado 12 de julio, reveló detalles desconocidos públicamente de la salida de la segunda fiscal que ha tenido el caso, quien en audiencia fallida del viernes pasado, en el caso de Laura Ojeda, esposa de Nicolás, ante la jueza 23 Penal Municipal de Conocimiento de Barranquilla, contó lo sucedido. La funcionaria judicial, que también es fiscal en el caso de Laura Ojeda contra Day Vásquez por violación de datos personales, manifestó que recibió una resolución mediante la cual se daba por terminado su encargo o su provisionalidad como fiscal. Lea también: Renunció a la Fiscalía Mario Andrés Burgos, primer investigador del caso contra Nicolás Petro Señaló que, ante esta decisión, debía replantear la continuidad del proceso de descubrimiento probatorio y las demás labores a su cargo en el despacho, mientras se resolvían las medidas cautelares que había interpuesto. Laborde Betancourt también explicó que la diligencia de descubrimiento probatorio en el caso de Ojeda, que estaba prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, había sido suspendida debido a que, según indicó, las disposiciones de la delegada para las Finanzas Criminales impidieron el traslado del investigador a Barranquilla con los elementos que permanecían bajo custodia en Bogotá. Según relató, entre dichos elementos se encontraba un Blu-ray y otros implementos técnicos necesarios para adelantar este tipo de diligencias. La funcionaria señaló que comunicaría formalmente la situación derivada de esta decisión y las implicaciones que tendría dentro del desarrollo del proceso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas