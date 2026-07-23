Por tercera vez aplazaron audiencia contra Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, ¿por qué?

Por tercera vez fue aplazada la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, debido a que no había un fiscal con competencia para ejercer la acción penal durante la diligencia.
La audiencia no pudo realizarse luego de que la exfiscal tercera de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, informara al juez que desde el 6 de julio pasado dejó de estar vinculada al ente acusador tras finalizar su nombramiento en provisionalidad y no presentarse al concurso de méritos convocado por la entidad.
Según explicó Laborde, aún no ha podido entregar formalmente el despacho porque desconoce si la persona designada para reemplazarla ya tomó posesión del cargo, situación que le impide transferir los procesos y actuar legalmente como fiscal en el caso.
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Ante este escenario, el juez concluyó que no existía un funcionario con legitimidad para representar a la Fiscalía durante la audiencia y declaró fracasada la diligencia.