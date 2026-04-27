Fiscalía pide arresto de Nicolás Petro: sale de paseo y no asiste a las audiencias

En desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía solicitó al juez imponer cinco días de arresto contra el hijo mayor del presidente, al considerar que incumplió de manera reiterada las órdenes judiciales al no presentarse a varias audiencias programadas en Barranquilla, pese a que, según el ente acusador, sí tenía la posibilidad de movilizarse.

De acuerdo con la fiscal, Petro había argumentado que no podía asistir de forma presencial debido a restricciones que le impedían adquirir tiquetes aéreos. Sin embargo, la Fiscalía aseguró haber recolectado evidencias que contradicen esa justificación.

Entre los elementos presentados se encuentran registros y verificaciones que ubicarían a Petro en distintas fechas en Cartagena y Santa Marta.

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Lo anterior se ha visto reflejado en las redes sociales de su pareja Laura Ojeda. Esas publicaciones, según expuso, fueron el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026.

La delegada del ente acusador sostuvo que estos hallazgos evidencian un desacato directo a las órdenes impartidas por el juez, por lo que pidió aplicar una sanción de arresto de hasta cinco días, con posibilidad de conmutación, conforme a lo establecido en la ley.

La Fiscalía explicó que realizó labores de verificación a partir de fuentes abiertas y bases de datos públicas, donde se identificaron publicaciones y registros de fechas específicas en las que Petro habría estado fuera de Barranquilla, pese a haber alegado imposibilidad de desplazamiento.

El juez deberá ahora evaluar la solicitud y determinar si procede la medida.

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El hijo mayor del primer mandatario es investigado por dos casos distintos. En el primero es requerido por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Lo anterior tiene que ver con que se habría apropiado de recursos públicos destinados a los niños y adultos mayores en el departamento de Atlántico.

Petro Burgos, habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

En ese entramado, según la Fiscalía, Petro habría delegado a su expareja, Daysuris Vásquez, para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa.

La otra investigación en su contra es por un presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito Inició en marzo de 2023 luego de las denuncias de Day Vásquez, su exesposa, quien afirmó que el entonces diputado del Atlántico recibió grandes sumas de dinero de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, con antecedentes judiciales.

Según la Fiscalía, estos recursos estaban destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero habrían sido usados para fines personales, como la compra de bienes de lujo. Una de las pruebas centrales es la declaración ante la DIAN de un aporte por $400 millones hecho por Hilsaca. Y es precisamente dentro de esa investigación que se hizo la solicitud de arresto.