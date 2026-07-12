¿Por qué cambiaron a la fiscal del caso Nicolás Petro?

El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos completa tres años sin que haya iniciado el juicio oral. A las dilaciones procesales y las controversias que han rodeado el expediente ahora se suma la salida de la segunda fiscal encargada del caso.

El ente notificó, mediante una resolución interna, la terminación de varios encargos provisionales, entre ellos el de Lucy Marcela Laborde Betancourt en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

Con su salida, el expediente queda nuevamente sin fiscal titular cuando aún se encuentra en la etapa preparatoria del juicio oral, en la que las partes discuten las pruebas que serán debatidas en esa fase del proceso.

Le puede interesar: La Fiscalía habría desvinculado a Mario Burgos de la investigación del caso Pecci

Varias de esas decisiones fueron apeladas, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía permanecen a la espera de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Barranquilla.

Fuentes del ente acusador, en diálogo con EL COLOMBIANO, contaron que los cambios de funcionarios en el caso responderían a decisiones administrativas de trámite.

Este diario conoció detalles desconocidos públicamente de la salida de la segunda fiscal que ha tenido el caso, quien en audiencia fallida del viernes pasado, en el caso de Laura Ojeda, esposa de Nicolás, ante la jueza 23 Penal Municipal de Conocimiento de Barranquilla, contó lo sucedido.

La funcionaria judicial, que también es fiscal en el caso de Laura Ojeda contra Day Vásquez por violación de datos personales, manifestó que recibió una resolución mediante la cual se daba por terminado su encargo o su provisionalidad como fiscal.

Lea también: Renunció a la Fiscalía Mario Andrés Burgos, primer investigador del caso contra Nicolás Petro

Señaló que, ante esta decisión, debía replantear la continuidad del proceso de descubrimiento probatorio y las demás labores a su cargo en el despacho, mientras se resolvían las medidas cautelares que había interpuesto.

Laborde Betancourt también explicó que la diligencia de descubrimiento probatorio en el caso de Ojeda, que estaba prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, había sido suspendida debido a que, según indicó, las disposiciones de la delegada para las Finanzas Criminales impidieron el traslado del investigador a Barranquilla con los elementos que permanecían bajo custodia en Bogotá.

Según relató, entre dichos elementos se encontraba un Blu-ray y otros implementos técnicos necesarios para adelantar este tipo de diligencias.

La funcionaria señaló que comunicaría formalmente la situación derivada de esta decisión y las implicaciones que tendría dentro del desarrollo del proceso.