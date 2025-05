Cronología de una tortura: así fueron las 432 horas del secuestro del niño Lyan José en Jamundí, Valle

“Esa gente no tiene alma, los secuestradores son malos. Nosotros estamos en angustia porque no sabemos si está comiendo, si está siendo tratado bien o si le están pegando, no sabemos nada”, dijo Alexander Hortúa, tío del menor.

19 de mayo

Angie Bonilla, madre del niño, grabó un desagarrador testimonio y le pidió al presidente Petro atención urgente al caso de su hijo Lyan.

“Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica. No me imagino que algo le pase... no sé dónde está. Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”, decía Bonilla.

“Hijo de mi alma, eres un niño valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr”, añadía la madre del menor.

20 de mayo

Hubo un consejo de seguridad en Jamundí. Las autoridades recibieron un reporte en el que los ilegales afirmaban que el niño estaba en buen estado de salud. La Fuerza Pública descartó hacer un rescate armado.

“Se descarta un rescate del menor Lyan José en aras de preservar su vida, integridad personal y sus derechos superiores. Según información de autoridades locales, el menor se encuentra gozando de un buen estado de salud y reiteramos el rechazo a este abominable delito de secuestro de menor de edad y reiteramos el llamado al grupo armado ilegal para que lo liberen prontamente”, dijo Javier Sarmiento, procurador delegado para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.