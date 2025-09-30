x

Madre de B King, el músico colombiano asesinado en México, habló sobre el caso de su hijo: “Intentan ensuciar su memoria”

La madre de B King habló sobre las especulaciones que circulan en redes tras el asesinato de su hijo de 31 años en México.

  • El cantante colombiano Byron Sánchez y su compañero DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en las afueras de la capital mexicana. FOTO: INSTAGRAM
    El cantante colombiano Byron Sánchez y su compañero DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en las afueras de la capital mexicana. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
30 de septiembre de 2025
bookmark

La madre del cantante colombiano Byron Sánchez, conocido artísticamente como B King, rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el asesinato de su hijo en México, donde había viajado para cumplir una serie de presentaciones musicales.

“Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad”, escribió.

La mujer insistió en que la muerte del artista de 31 años no tuvo que ver con supuestos vínculos delictivos. “A mi hijo lo arrebataron violentamente, no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pasión y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad”, agregó.

Relacionado: Los negocios de Angie Miller, la modelo señalada en el caso B-King y Regio Clown

El asesinato de B King y de otro músico colombiano, DJ Regio Clown (identificado como Jorge Herrera), ha causado conmoción en México y Colombia. Ambos artistas fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre y sus cuerpos fueron hallados el 22 en el Estado de México.

Por el caso, Stefanía Agudelo, hermana de B King, también salió al paso de los señalamientos que circulan en internet, en particular los que mencionaban a la DJ Marcela Reyes, expareja del fallecido.

En entrevista con Univisión, defendió la memoria de su hermano. “Ninguna persona merece tanto hate y la verdad yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna. La respeté, fue la pareja de mi hermano siete años, pero no me parece el hate. Estoy en contra de eso, la verdad”.

La hermana del cantante subrayó que el sueño de B King era dedicarse por completo a la música y que su viaje a México respondía únicamente a ese propósito.

Lo más importante es que yo sé que mi hermano no es nada de lo que dicen. Su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México. Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México, fue directamente al show, estaba emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie”, sostuvo.

El representante del artista, Juan Camilo Gallego, también habló públicamente y en declaraciones a W Radio afirmó que no volverá a Colombia porque teme por su vida. “No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países”, dijo.

El mánager, quien viajó a México con los músicos y fue quien denunció su desaparición, desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

