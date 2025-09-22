Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos en territorio mexicano tras permanecer desaparecidos por casi una semana, esto de acuerdo a la Fiscalía del Estado de México.

Su rastro se perdió el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.

Contexto: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

Para el lunes 22 de septiembre, familiares de Sánchez reconocieron al artista durante una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.

Los cuerpos fueron hallados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán, y según autoridades de seguridad, el primer reconocimiento se hizo a través de los tatuajes que llevaban los artistas. Junto a ellos se encontró un mensaje firmado por la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, en el que se lanzaban amenazas y que concluía con la frase “vamos por todo”.