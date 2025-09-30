Los negocios de Angie Miller, la modelo señalada en el caso B-King y Regio Clown

La modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, se ha convertido en el foco de la atención mediática en torno al caso de los asesinatos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, cuyas muertes fueron confirmadas el pasado lunes 22 de setpiembre tras seis días desaparecidos en Ciudad de México. Todavía no está claro, pero medios mexicanos indican que ella fue liberada por falta de pruebas. Su nombre sigue generando interés, especialmente por los negocios que ha construido alrededor del entretenimiento para adultos. Puede leer: Lujos y viajes a Cancún: nuevas pruebas de presunta participación de narcos en asesinato de B-Kin y Regio Clown

¿Quién es Angie Miller?

Angie Miller, de 29 años, nació en Venezuela pero reside en México desde hace varios años junto a su hija. Su popularidad aumentó luego de aparecer en videos y publicaciones de Bayron Sánchez (B-King), a quien llamaba “amor” en algunas grabaciones, lo que despertó rumores de una relación sentimental.

Angie Miller: sus negocios en el entretenimiento para adultos

Angie Miller se presenta como modelo y creadora de contenido erótico. A través de plataformas digitales como OnlyFans y LoverFans, comercializa material explícito por suscripción, que ronda los 60.000 pesos colombianos.

Sin embargo, sus actividades van más allá del mundo virtual: Shows eróticos privados presenciales en México. Venta de réplicas de sus partes íntimas, comercializadas por alrededor de un millón de pesos colombianos cada una, con más de mil unidades vendidas, según su propio sitio web.

En su perfil de Instagram invita a los usuarios a suscribirse a sus páginas con la frase: “Estoy en el medio del placer más rico que puedas ver en una mujer”.

La detención y liberación de Angie Miller en México

El pasado 23 de septiembre, Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla, Estado de México, tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35 años. Las autoridades investigaban su cercanía con los artistas, pero fue liberada poco después por falta de pruebas.

Durante las horas de incertidumbre, su familia en Venezuela llegó a reportarla como desaparecida, sin saber que estaba bajo custodia de las autoridades mexicanas que posteriormente la dejaron en libertad.

El mensaje de Angie Miller tras la muerte de B-King en México

Antes de desaparecer y luego aparecer de redes sociales, Angie Miller publicó un mensaje lamentando la muerte del cantante colombiano: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor. Te voy a querer siempre, Bayron”, escribió la modelo.

Así ocurrió el crimen de B-King y Regio Clown

El doble homicidio de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, en Ciudad de México, ha causado conmoción en México y Colombia.

Sus cuerpos, hallados desmembrados y con signos de tortura en las afueras de la capital, fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, aunque ya llevaban varios días en un anfiteatro local. Ambos habían viajado a México para presentarse en eventos en Polanco e Iztapalapa, pero desaparecieron tras participar en una discoteca.

Algunas líneas de investigación en torno al caso sugieren presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con la Familia Michoacana, lo que se refuerza por mensajes y contactos de los músicos con individuos ligados a capos, fiestas privadas y posibles redes de reclutamiento de artistas colombianos, señalan medios mexicanos. Amplíe la noticia: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo” Regio Clown solía mostrar una vida de lujos, con autos de alta gama y aviones privados, mientras que el pasado de B-King reveló nexos familiares con algunas figuras vinculadas al Clan del Golfo, pero todo es materia de investigación en un caso que genera más dudas que certezas.