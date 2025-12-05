x

Madre de una de las niñas envenenadas que murió hace dos años también tendría rasgos de talio en su cuerpo

La Fiscalía señala a Zulma Guzmán como la presunta responsable de la intoxicación de dos niñas a través de unas frambuesas envenenadas con talio. Este químico, al parecer, también habría sido encontrado en el cuerpo de la esposa de Juan de Bedout.

    En las últimas horas la Fiscalía ha señalado a la empresa Zulma Guzmán como una de las presuntas responsables del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá. Fotos: Colprensa y captura video.
  • El mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp.
    El mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp.
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Colombia está consternada luego de que se conociera en las últimas horas la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad que fueron envenenadas con talio en el mes de abril. La señalada por la Fiscalía es la empresaria Zulma Guzmán.

En medio de la investigación, lo que aún se desconoce es cuál fue el causante de ese envenenamiento. Al unir las piezas del rompecabezas, una de las posibles pistas sería la muerte de la madre de una niña ocurrida hace dos años.

Lea también: ¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá?

Según se ha conocido por fuentes de la Fiscalía, la muerte de la esposa de Juan de Bedout también podría estar relacionada con el talio, pese a que inicialmente se estipuló que fue por enfermedad.

¿Puede un envenenamiento por talio confundirse con una enfermedad?

De acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y diferentes portales médicos, al talio ingresar al cuerpo puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones si se consume en grandes cantidades. La pérdida del cabello, el vómito, y la diarrea también pueden ser efectos de la presencia de este en el cuerpo.

Dichos síntomas pueden ser similares a los causados por enfermedades neurológicas, psiquiátricas y gastrointestinales. Inclusive, también puede ser similar al envenenamiento con otros metales como el arsénico, que genera vómitos, dolores abdominales, entumecimiento, alteraciones en el ritmo cardíaco y deficiencias vitamínicas.

La hipótesis de la Fiscalía sobre los motivos de Zulia Guzmán para presuntamente envenenar a las niñas

Dentro de su investigación, el ente acusador cree que la empresaria Guzmán tuvo una relación clandestina con Juan de Bedout, el padre de una de las niñas fallecidas. Dicha versión fue confirmada por la acusada, quien en un mensaje enviado por WhatsApp habría afirmado que sí existió la relación.

El mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp.

Para la Fiscalía, es clave esa conexión no solo por la muerte ocurrida hace dos años de la madre de la menor, sino por las tensiones emocionales que esto pudo generar en ese círculo familiar.

Siendo así, se puede estar hablando de un presunto crimen por venganza, planeado con método y ejecutado con un tóxico que tarda hasta 36 o 48 horas en mostrar síntomas.

Siga leyendo: El rastro de las frambuesas y la muerte de la primera esposa que conectan con Zulma Guzmán: así se habría planeado envenenamiento de niñas

