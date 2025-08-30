Capturaron en Bogotá a otro sospechoso implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Otro eslabón de la cadena criminal detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue capturado, llegando así a siete personas detenidas por participar en el ataque ejecutado en Bogotá. Según la Fiscalía, se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, arrestado este sábado en la capital, por agentes del CTI y la Policía. “Esta persona habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad”, acotó el ente acusador en un comunicado.

Agregó que Barragán “será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos que permitieron su detención y la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico de armas de fuego agravado”. El director de la Policía, general Carlos Triana, declaró que el capturado, apodado “Harold”, tiene un historial de más de una década en la ilegalidad y que se dedicaba al expendio de drogas en la localidad bogotana de Engativá. “Habría tenido conocimiento desde la planeación hasta la ejecución del atentado criminal; así como del desplazamiento de alias ‘Gabriela’ (capturada) cuando huía al Caquetá; también coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias ‘El Costeño’”, afirmó el oficial.