Capturaron en Bogotá a otro sospechoso implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Otro eslabón de la cadena criminal detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue capturado, llegando así a siete personas detenidas por participar en el ataque ejecutado en Bogotá.
Según la Fiscalía, se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, arrestado este sábado en la capital, por agentes del CTI y la Policía.
“Esta persona habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad”, acotó el ente acusador en un comunicado.