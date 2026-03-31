Más de 90 condenas en un año por maltrato animal en Colombia: incluyen casos de violencia sexual y muertes

Los delitos de maltrato animal en Colombia mantienen una alta frecuencia: en promedio, la Fiscalía recibe cerca de siete casos al día.

Desde abril de 2025, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal ha registrado más de dos mil procesos, la mayoría relacionados con hechos que terminaron en la muerte de los animales, mientras que otros corresponden a agresiones que afectan gravemente su salud.

Los datos fueron revelados por El Tiempo justo después de que el país se conmocionara por un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y otras autoridades permitió ubicar en La Calera, Cundinamarca, un evento clandestino de peleas de perros con participación internacional.

La actividad fue identificada tras seguimientos de inteligencia que evidenciaron su organización con fines de apuesta y exhibición. Durante la intervención fueron encontrados varios animales que, según las autoridades, habrían sido utilizados en estos enfrentamientos y presentaban condiciones críticas de salud derivadas del maltrato.