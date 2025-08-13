Mujer en condición de prostitución resultó gravemente herida tras ser atacada con fuego mientras dormía en Manizales

En Colombia, la violencia contra la mujer sigue siendo alarmante, y las acciones de prevención parecen insuficientes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como la explotación sexual. El rostro más reciente de esta realidad es el de una mujer de 27 años, en condición de prostitución, que fue víctima de un ataque con fuego en la madrugada del martes en Manizales. Según el reporte oficial, la mujer sufrió graves quemaduras tras ser atacada con fuego en una residencia del centro de la capital de Caldas. El hecho habría ocurrido mientras dormía, cuando el hombre que la acompañaba le roció alcohol y, de manera arrepentida, su cuerpo comenzó a arder. La víctima despertó en medio de las llamas y, entre gritos, pidió auxilio.

Lea aquí: Familia de niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá denuncia llamadas extorsivas De acuerdo con información preliminar, el ataque habría ocurrido después de que la joven manifestara su intención de abandonar la habitación en la que se encontraba con el agresor. Tras el hecho, vecinos alertaron a las autoridades y organismos de emergencia. Una vez en el sitio, el personal de socorro la trasladó a un hospital cercano, donde ingresó de urgencia y permanece bajo atención médica especializada. La víctima presenta quemaduras. de primer y segundo grado en brazos, cuello y piernas. Su estado de salud es crítico y tuvo que ser intervenido con un tubo de tórax para facilitar su respiración. En el marco de la investigación, se conoció una nueva versión: el presunto agresor habría admitido que roció alcohol sobre el cuerpo de la mujer, pero afirmó que fue ella misma quien se prendió fuego en un acto impulsivo.Esta hipótesis no ha sido confirmada y sigue siendo materia de indagación por parte de la Fiscalía . Conozca: Un video, un papel encontrado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá Lo grave es que el sujeto registra al menos tres condenas previas por distintos delitos, entre ellos hurto calificado y agravado. En la zona donde ocurrió el ataque es ampliamente conocido por su historial delictivo: un delincuente común, violento, con antecedentes de robo y consumo de sustancias psicoactivas.

Violencia contra la mujer en el país