Un video, un papel hallado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá

La investigación por el asesinato de Harold Aroca García, un joven de 16 años de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, avanza con varios elementos que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del crimen.
Un video que registró el momento en que fue retenido y un misterioso mensaje encontrado en su ropa se han convertido en piezas clave del caso.
Harold fue visto por última vez el martes 5 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 p. m., cuando, según el relato de su madre, Carolina García Clavijo, fue interceptado por cinco hombres en el sector de Los Laches.
En contexto: Joven de 16 años fue asesinado en Bogotá, al parecer, para encubrir un homicidio
“En el video se ve cómo le hacen un reclamo, le dicen algo y luego se lo llevan”, explicó a El Tiempo. Las imágenes muestran al menor vestido con sudadera roja y pantalones cortos, retenido por un grupo de entre cuatro y cinco hombres.
El sábado 9 de agosto, Carolina García recibió un mensaje a través de Facebook con una escalofriante instrucción: “Búsquelo por el bosque”.