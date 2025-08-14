Alcaldía de Medellín y Amazon firman alianza para formar gratis en IA a 30 mil personas, ¿cómo inscribirse?

La Alcaldía de Medellín y Amazon Web Services (AWS) lanzaron Estud-IA con AWS, una iniciativa gratuita que busca formar a 30 mil personas en habilidades de computación en la nube e inteligencia artificial antes de finalizar 2027. El programa está diseñado para preparar a los ciudadanos frente a las profesiones con mayor crecimiento en los próximos años, como big data, desarrollo de software, IA y machine learning.

El anuncio se realizó durante el AWS Day Medellín, evento que reunió a estudiantes, empresas y expertos en tecnología en la Institución Universitaria ITM. Allí se desarrollaron actividades como el Cloud Quest, un hackathon para jóvenes, y un panel académico con empresas empleadoras.

“Medellín es un polo económico y cultural en todo Colombia, entonces nosotros vemos en el distrito antioqueño un lugar estratégico donde nosotros tenemos oficinas desde hace mucho aquí... Esta estrategia es parte de nuestra inversión de largo plazo en el país”, señaló Américo de Paula, director de AWS para el norte de Latinoamérica y el Caribe.

Esta alianza es relevante debido a que según un estudio de FTI Consulting (2024), la nube pública genera hoy 1,4 millones de empleos en Colombia, y para 2038 esta cifra podría llegar a 2,3 millones.

Con esta proyección, la Alcaldía de Medellín busca impulsar la empleabilidad en el sector tecnológico y sumar a su meta de formar a 50 mil personas en habilidades digitales antes del fin de la actual administración.

“En el marco de nuestro proyecto estratégico EstudIA que es la apuesta de nuestro alcalde Federico Gutiérrez por formar a la ciudadanía en habilidades digitales, firmamos este acuerdo de entendimiento con AWS. Esta es una noticia muy importante para la ciudad y queremos que todos se enteren que, para mayores de 18 años, vamos a formar inicialmente 30.000 personas en temas asociados a inteligencia en la nube”, manifestó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.