Una ciudad de Colombia fue reconocida como la mejor para vivir de Latinoamérica, ¿cuál es?

Una capital colombiana a 2.160 metros sobre el nivel del mar, custodiada por un imponente nevado, con una “fábrica” de atardeceres y que siempre tiene las puertas abiertas, suma desde ahora un nuevo reconocimiento: el de la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica.
Se trata de Manizales, que este lunes recibió el premio “Ciudades para la vida” otorgado por ONU-Hábitat Latam Guadalajara 2025 “como referente de planeación urbana en América Latina por su planeación urbana sostenible y transformación territorial”. La capital de Caldas fue la única ciudad colombiana entre las 10 finalistas.