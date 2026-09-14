Piden “mantener la esperanza” por encontrar con vida a los cinco tripulantes de avioneta desaparecida

La incertidumbre continúa alrededor del paradero de los cinco ocupantes de una aeronave que perdió contacto cuando regresaba desde Condoto, Chocó, hacia Bogotá. Mientras avanzan las labores de búsqueda, organizaciones médicas expresaron su respaldo a las familias y pidieron mantener la esperanza de encontrar con vida a los tripulantes. La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, llevaba a bordo a las profesionales de la salud María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, además del piloto Mehmet Canyaka. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) indicó que el contacto se perdió en inmediaciones del cerro Tatamá, a las 9:20 de la mañana del domingo 13 de septiembre. En contexto: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

Las cuatro profesionales habían viajado al municipio chocoano como parte de una brigada de salud desarrollada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country. De acuerdo con estas organizaciones, la jornada permitió atender a cerca de 600 personas en una zona que había resultado afectada por el reciente sismo. La iniciativa hace parte de un trabajo de responsabilidad social que se desarrolla de manera conjunta desde hace más de diez años para llevar servicios de salud a comunidades con dificultades de acceso. Después de terminar las actividades en Condoto, las profesionales emprendieron el regreso a Bogotá junto con el piloto, pero durante ese trayecto cuando se perdió la comunicación con la aeronave. Hasta la tarde de hoy, 14 de septiembre, las organizaciones señalaron que no tenían información confirmada sobre el estado de las cinco personas que viajaban en el avión. La situación llevó a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas a pronunciarse. La entidad pidió no perder la esperanza y manifestó sus deseos de que los ocupantes puedan regresar junto a sus familias: “Desde la ACSC hacemos un llamado a mantener la esperanza y elevamos nuestros mejores deseos para que Perla, Sandy, María, Yuliza y Mehmet se encuentren bien y puedan regresar pronto junto a sus familias”, señaló la asociación. Le puede interesar: “Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral

Por su parte, la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country manifestaron que su prioridad está en los compañeros y voluntarios que viajaban en la aeronave, así como en sus familiares: “Hasta ahora, no contamos con información confirmada sobre el estado de nuestros compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo de la aeronave. Nuestra prioridad absoluta está con ellos, sus familias y todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Permanecemos atentos a la evolución de la situación, acompañando a sus familias y confiando en que los esfuerzos de las autoridades y organismos de búsqueda permitan tener noticias favorables”, indicaron en un comunicado conjunto. La ACSC concluyó su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las familias de María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez y Mehmet Canyaka: “Como comunidad médica y científica, permanecemos unidos en solidaridad, esperanza y oración por su pronto regreso”.

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