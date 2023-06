No queda duda de que la niñera Marelbys Meza conocía gente importante y estuvo bien rodeada durante sus múltiples años de trabajo como niñera. En un mundo político lleno de desconfianza y secretos, Meza logró codearse con el embajador Armando Benedetti, la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y hasta con el presidente Gustavo Petro.

Según fotos y testimonios publicados por la Revista Semana, la exniñera –que es parte fundamental en el escándalo de Sarabia– conocía al jefe de Estado desde las épocas de campaña y hasta lo atendió como parte de sus labores en varias ocasiones.

“El presidente sabe, me conoce. Yo trabajé en la campaña. Le di amor, alma, vida y sombrero. Él sabe que yo le di mucho amor (...) Yo en esta vida no he hecho sino trabajar. Yo solo sé trabajar”, dijo la exniñera en entrevista con Semana.

Es más, el mismo presidente Petro reconoció este viernes que conoció a Marelbys Meza durante su campaña y que ella siempre lo “abrazó de forma casi que maternal”.