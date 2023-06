“La sentencia de la Corte es clara, la C030 del 2023. Ellos insisten en que no y no sé cuáles son sus argumentos jurídicos. Imagino que tratarán de que una sentencia de la Corte Interamericana está por encima de una decisión de la Corte Constitucional y si es así estaría un Presidente de la República desconociendo una decisión de la rama judicial. Y eso es gravísimo”.

“El Presidente de la República no es disciplinable por parte de la Procuraduría, pero hay mecanismos de sanción. En una sociedad democrática, ningún funcionario, incluyendo al mandatario, puede estar bajo el manto de la impunidad o el concepto de que no se puede investigar, lo que pasa es que lo investigan diferentes entes disciplinarios. La Procuraduría investiga hasta la vicepresidenta, hasta ahí llega”.

“Todos los del Pacto decidieron hacer una carta y decir que iban a acusar a la Procuraduría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vino el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los respaldó de alguna manera. Sacó un comunicado, voy a decir algo atrevido, inoportuno diría yo, un comunicado donde está ratificando que la sentencia de la Corte Interamericana la debe cumplir la Procuraduría y la debe cumplir el Estado colombiano, olvidándose que nuestra estructura es distinta. Le dice al país que las sanciones que impone el Consejo de Estado o cualquier autoridad que no sea juez penal frente a un funcionario de elección popular no valen en Colombia. Cosa delicada, de todos modos, porque estaría también atacando las instituciones colombianas”.

“Como Procuradora no puedo emitir un concepto de qué hay de trasfondo. La historia se encargará de contarlo. Sobre todo una sentencia de la CIDH que le impone al país unas obligaciones cuando ya nuestras instituciones habían levantado la sanción de destitución del alcalde de ese momento y hoy presidente de la República. Todo estaba solucionado con las normas colombianas, le habían devuelto la alcaldía a Gustavo Petro, y una de las reglas internacionales es que las problemáticas se deben resolver primero dentro de los países y solo cuando no hay garantías dentro de los países es que las decisiones internacionales entran. Y aquí ya estaba resuelto”.

El secretario de la OEA hace ese pronunciamiento justo cuando los congresistas del Pacto Histórico la acusaban a usted de persecución política. ¿Cree qué hay intereses en común?

“Yo no quisiera decirlo, pero eso no es bueno porque acabando de salir esta decisión de la Corte Constitucional en febrero mirando cómo está la situación en nuestro país con un partido político de gobierno que está diciendo que no es válido que la Procuraduría pueda hacer lo que la Corte Constitucional le dice que haga, que un organismo internacional saque un comunicado opinando en ese sentido y diciendo que no es correcto lo que hace la Procuraduría, para el momento político del país, creo que era inoportuno”.

La CIDH prácticamente dice que los elegidos por voto popular pueden hacer todo lo que quieran menos delinquir... es como darles carta blanca...

“Exactamente. Nuestra función tiene que ver con la ética, no ineficiencia, no corrupción”.​​​​​​​

El presidente Petro ha manifestado que quiere acabar la Procuraduría, pese a que no tiene respaldo suficiente en el Congreso para hacer la reforma que se requeriría para ello. ¿Cree que hay canales de diálogo en la Casa de Nariño para evitar este choque?

“Yo tengo que reconocer que el presidente Petro es un hombre respetuoso. He conversado con él y las conversaciones han sido muy tranquilas en el sentido de entender la situación del país. Hemos conversado cuando ha sido necesario. Lógicamente tenemos visiones distintas de la interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana y de ambos lados existe el mejor ánimo para poder respetar la institucionalidad colombiana y ver cómo se puede acatar de la mejor manera esa sentencia. Lo único que me preocupa es que el Estado hoy está representado por el Presidente de la República, quien a su vez es el mismo demandante de la sentencia, a quien le interesa mucho que no lo sancione ninguna institución sino un juez penal. Me preocupa que podamos hablar de pronto de un conflicto de intereses y que entonces la propia Procuraduría y las entidades del Estado estemos sin defensa porque el defensor es el mismo Presidente”.

Petro habla de golpe blando y de golpe de Estado y señalaron que la Procuraduría era una de las que ejecutaba esa estrategia ¿De eso también ha hablado en privado con el Presidente?​

“Eso no me lo ha dicho, pero no sé cuál es la estrategia. Si la Procuraduría sanciona, entonces estamos atacando al Gobierno, pero en todos los gobiernos se han sancionado partidos y ninguno ha dicho que por esa razón hay un golpe contra el Estado. Él ataca a la Procuraduría y dice que estamos ejerciendo funciones que no deberíamos porque quiere hacer cumplir de manera literal la sentencia de la CIDH. Petro está actuando a título propio y no como Presidente de la República y hacia ese camino van las manifestaciones permanentes”.