“Soy orgullosamente de derecha y uribista”: senadora María Clara Posada

Dicen que María Clara Posada es la senadora de moda; elegida por el Centro Democrático, llegó el 20 de julio aplicándole al entonces presidente Gustavo Petro control político inmediato y lo dejó viendo un chispero con su intención de olímpicamente pasar al Ministerio de Hacienda más de 4 billones de pesos para atender la emergencia desencadenada por el Fenómeno de El Niño. Es decir, Petro quería darle flujo sin control a un dineral, justo como pasó al principio de su gobierno con la emergencia de La Guajira, lo que terminó en el caso de corrupción de la UNGRD. María Clara Posada tomó así protagonismo en un país adormecido por el cambio de gobierno, además, sus atuendos para asistir al Congreso se convirtieron en tendencia en redes sociales; quiso tomar la moda como una manera de comunicar la importancia que tiene para ella su labor como senadora. Posada es abogada, especialista en Ciencia Política y Estudios Internacionales, nació en Medellín, ha trabajado en el sector privado y ha asesorado a entidades del Estado en asuntos relacionados con políticas públicas, asuntos institucionales y análisis político. Hablamos con ella. Le puede interesar: ¿Le sirve a Uribe que la Comisión de Acusación asuma caso de masacres?

Usted llegó al Senado a mover el tema de la plata que Petro quería manejar libremente para el Fenómeno de El Niño, ¿cómo fue eso?

“Tuve un compromiso con la institucionalidad y con la Constitución. Este señor ordenó el traslado de unos fondos indeterminados, por el Ministerio de Hacienda, para atender una supuesta tragedia que todavía no existía; se quería saltar al Congreso, sin decreto de emergencia, y se hablaba de entre 4 y 8 billones de pesos. Presentamos la demanda con medidas cautelares, y el día que me la admitieron ordenaron la suspensión de esos artículos. Con eso logramos protegerles a los colombianos 4 billones de pesos, en la cifra más bajita, que hoy sirven para atender la tragedia que sí estamos enfrentando”.

Después vino un enfrentamiento con Petro en X, ¿cuán difícil es enfrentarse a las bodegas?

“El señor nunca pudo sostener un argumento serio: hablaba de que nosotros condenábamos al país a enfrentar el desastre sin recursos, como si lo hubiéramos producido los colombianos y no él. El devenir de las circunstancias nos terminó dando la razón: ¿qué sería de nosotros hoy con 8 billones menos, que se gastaron y todos sabemos en qué terminaban? Las bodegas existen de los dos lados, y Petro no solo se apalancó en ellas, sino que las institucionalizó con recursos públicos”.

Ustedes llevaban dos semanas en el Congreso cuando ocurrió el terremoto, apenas empezaba el gobierno de la Espriella...

“El Presidente, que no llevaba nada en el poder, recibió una tragedia que el expresidente Uribe calificó como la peor del último siglo en Colombia en materia de destrucción. Acabo de llegar del Quindío, y lo que más me impresionó fue Filandia, Quimbaya y Montenegro, pueblos hoy destruidos, donde los niños no tienen cómo ir al colegio y los albergues están desbordados. El Presidente ha mostrado disposición a estar en los territorios, y acaban de nombrar a Jaime Uribe como gerente del fondo para atender el desastre”.

Cuestión Pública reveló que los fondos que se están recibiendo van a una fundación cuya representante legal es la primera dama, ¿revisó ese caso?

“No leí el artículo, pero son dos temas distintos. Unas son las ayudas que gestiona la primera dama y otro es el fondo para la atención del desastre, que administra Jaime Uribe. La primera dama, sin contacto previo con lo público, no ha descansado un día recorriendo territorios; es una tradición en este país, como lo hicieron doña Nidia Quintero o doña Lina Moreno. Yo sí aplaudo esa gestión, siempre y cuando la labor administrativa también se esté dando”.

Usted presentó un proyecto para edificios patrimonio afectados por el sismo, ¿de qué se trata?

“Hay más de 40 bienes patrimoniales con riesgo de destrucción: la basílica de Jardín, en Quimbaya, Pereira, Montenegro y Salento. La ministra de Cultura dictó una resolución que permite a los municipios intervenir por seis meses, porque si se cae una basílica, las pérdidas en vidas humanas pueden ser enormes. Solo en Antioquia hay más de 45 iglesias dañadas y hoy no hay recursos; ahí entra la campaña del partido ‘Cien caballitos por las iglesias’, para rifar y subastar caballos y darles esos recursos a los párrocos”.

Y hoy tendremos una subasta con diseñadores de moda aquí en Medellín...

“Vamos a hacer una subasta este lunes 31 de agosto en Medellín, en Makeno, con Huevos y Escobas, donde diseñadores de moda y de objetos, y artistas, donaron sus prendas y piezas para contribuir con la tragedia en el suroeste antioqueño, Quimbaya, Montenegro y Filandia. Están María Elena Villamil, Johanna Ortiz, Michael Coronel, Jorge Lizarazo, Palmacanaria y Juan Pablo Socarrás, entre otros”.

¿De dónde viene su interés por la moda?

“Sí creo que la moda comunica. Hemos vivido un deterioro en la importancia de las formas, que son una plataforma para comunicar, y he tenido un vínculo con la moda desde muy chiquita. Este país recibe muchos recursos de las ferias textiles, con muchos emprendedores, y por eso decidí que solo me voy a vestir con moda colombiana. En nuestra posesión llevé un traje de María Elena Villamil, y en la posesión presidencial, una pieza de Nope la Grama, de la diseñadora Mariana Navarro”.

Ha habido pugnas entre el Centro Democrático y algunos seguidores del Presidente, sobre quién representa a la derecha, ¿qué opina usted?

“Yo soy orgullosamente de derecha y orgullosamente uribista, sin titubeos. El partido que hizo oposición juiciosa los últimos cuatro años fue el Centro Democrático: coherente, de principios firmes. Trabajamos porque haya seguridad, confianza inversionista, un Estado austero y diálogo popular, porque es en las calles donde uno entiende las necesidades de la gente. Esa derecha que yo defiendo es sobre todo un espectro de salvaguarda a las instituciones y a la Constitución”. Le puede interesar: Expansión de Defensores de la Patria aumenta divisiones en el Centro Democrático: este es el panorama

Y el Centro Democrático ganó la presidencia del Senado y la Contraloría...

“Ahí gana la institucionalidad. Hay un derecho consuetudinario de que el partido mayoritario de gobierno pone al presidente del Senado; eso no quiere decir que nuestros principios sean parecidos a los de Petro. Al contralor lo elige el Congreso por mayorías, que fueron claras, y acompañaremos su labor siempre que se ciña a los principios constitucionales”.

¿Qué es la batalla cultural?

“Es la batalla por las ideas que sostienen las movilizaciones sociales y las posturas políticas. Para el espectro al que pertenezco, se reduce a reivindicar las ideas que hicieron que Occidente fuera una civilización: la vida, la libertad, la propiedad privada, y la familia. El progresismo, desde 1917, ha surtido esa batalla de forma disciplinada, y nosotros la olvidamos. Cuando a alguien no le alcanza la plata para el mercado, no tiene tiempo de leer sobre esos valores; por eso creo que tiene que haber un sector de la sociedad que se los lleve. Tenemos una fundación que se llama Libremente, que montamos con Mario Hernández, Diego Santos y Ariel Armel cuando Gustavo Petro ganó la Presidencia. No pretendo alienar a nadie: pretendo dar argumentos para que nuestro lado les parezca más atractivo”. Bloque de preguntas y respuestas