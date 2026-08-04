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Expansión de Defensores de la Patria aumenta divisiones en el Centro Democrático: este es el panorama

La decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgarle personería jurídica al movimiento político de Abelardo de la Espriella estaría generando efectos en la otra fuerza política de derecha más importante del país.

  • Ambos líderes de sus respectivos sectores políticos, Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), buscan consolidar el voto de la derecha. Los resultados de la primera vuelta presidencial muestran la ventaja electoral para el hoy presidente electo. Foto: Colprensa
    Ambos líderes de sus respectivos sectores políticos, Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), buscan consolidar el voto de la derecha. Los resultados de la primera vuelta presidencial muestran la ventaja electoral para el hoy presidente electo. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las diferencias internas en el Centro Democrático continúan escalando y dejan en evidencia fracturas cada vez más visibles dentro de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe. La controversia surgió tras un reciente debate sobre la identidad ideológica del partido, especialmente luego de que Paloma Valencia planteara que el Centro Democrático no debía definirse bajo ideología de derecha.

La discusión provocó reacciones entre dirigentes y militantes, justamente en un momento crítico: el surgimiento de un nuevo competidor en el espectro político conservador. Se trata de Defensores de la Patria, movimiento liderado por el hoy presidente electo, Abelardo De la Espriella, que recientemente obtuvo personería jurídica.

Este martes, Uribe volvió a pronunciarse sobre las conclusiones del foro interno en el que se abordó su orientación ideológica en entrevista con Caracol Radio.

“Hace más de 30 años yo dije que yo tengo un compromiso político con la seguridad para todos los colombianos, con el emprendimiento privado al alcance del estudiante y de la mediana, de la pequeña, de la gran empresa, no como un fin, sino como un medio para poder ayudar a construir cohesión social, creo en la economía fraterna, pero además en el Estado pequeño y austero”, dijo el expresidente.

Y agregó: “Eso ha permitido que aquí haya personas que dicen soy de derecha, soy de izquierda, no soy de nada de eso, soy de centro”, afirmó.

Esto aclara una discusión que ya se había abierto tras el pronunciamiento de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que “el Centro Democrático enfrenta una crisis ideológica que ya no puede ocultarse”.

El mensaje fue publicado en su cuenta de X, donde cuestionó —en un guiño directo a Valencia— que algunos dirigentes defiendan que el partido es de derecha mientras otros intentan presentarlo como una fuerza de centro. “Entonces, ¿qué somos y a quién representamos?”, preguntó.

Sin embargo, la dirigente también cuestionó los resultados del debate ideológico dentro de la colectividad.

“El retiro del Centro Democrático generó más fracturas que coincidencias. La doctrina no es un asunto secundario: define la identidad de un partido y su relación con la militancia. Sin una deliberación seria sobre los principios y las credenciales doctrinarias, las disputas internas seguirán creciendo”, señaló Cabal.

Cabal, quien se ha distanciado políticamente del partido pese a no haber formalizado su renuncia, profundizó sus críticas al afirmar que “espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco”.

Además, cuestionó en Blu Radio la falta de claridad ideológica de la colectividad. “No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido, que creo que generó más fracturas que afinidad entre las credenciales y, obviamente, todo esto se traslada a la militancia, que ustedes pudieron muy bien observar cómo migraron a la campaña de Abelardo de la Espriella por no tener identidad de causa desde la primera vuelta”.

La exsenadora también anticipó una posible ruptura formal con el partido. “Quiero hacer una manifestación directa al Presidente Uribe. Quiero solicitarle la escisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora”, afirmó.

Asimismo, indicó que, dependiendo de la respuesta de la colectividad, avanzará en la definición de candidaturas y en un eventual proceso de recolección de firmas.

Las críticas a la estrategia ideológica del Centro Democrático también han sido compartidas por otros dirigentes. El representante a la Cámara Daniel Briceño, uno de los congresistas más votados del país, manifestó previamente que “la fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó”.

El factor Defensores de la Patria

Pero tal cual una secuela de película, las tensiones internas coinciden con la consolidación de Defensores de la Patria como nuevo partido político. La colectividad, impulsada por Abelardo de la Espriella, entra oficialmente al escenario electoral y podría disputar el liderazgo de la derecha colombiana, un espacio que durante más de una década estuvo dominado por el Centro Democrático.

El crecimiento de este movimiento quedó reflejado en la elección presidencial del pasado 21 de junio, cuando De la Espriella obtuvo la Presidencia de la República. Con la obtención de la personería jurídica, la organización buscará ahora consolidar su estructura territorial y proyectarse hacia las elecciones regionales.

Aunque Salvación Nacional, partido que respaldó la candidatura de De la Espriella, consiguió apenas cuatro curules en el Congreso, los más de 12,5 millones de votos obtenidos por el hoy presidente electo le dan a Defensores de la Patria un peso electoral propio y difícil de ignorar.

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El nuevo panorama abre una competencia entre dos fuerzas políticas que comparten buena parte de su electorado. La próxima prueba será en los comicios locales, donde comenzará a medirse el verdadero alcance electoral de ambas colectividades y el impacto que las divisiones internas puedan tener sobre el futuro del Centro Democrático.

Lea también: “Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está pasando con las divisiones internas en el Centro Democrático?
El Centro Democrático atraviesa una fuerte disputa ideológica iniciada tras las declaraciones de Paloma Valencia, quien afirmó que el partido no debe definirse como una organización de derecha. A esto se suman las severas críticas de la exsenadora María Fernanda Cabal y del representante Daniel Briceño, quienes sostienen que negar la postura de derecha ha provocado fracturas, descontento en las bases y una migración de electores hacia nuevas alternativas políticas.
¿Por qué María Fernanda Cabal solicitó la escisión del Centro Democrático a Álvaro Uribe?
Cabal solicitó la escisión del partido al considerar que existe una “confusión doctrinaria” tras un debate interno donde se desmarcaron de la derecha. La exsenadora argumenta que el retiro ideológico del partido distanció a la militancia y generó fracturas irreparables, por lo que busca formalizar su salida para avanzar en candidaturas propias y un proceso de recolección de firmas.
¿Cómo afecta el debate ideológico del Centro Democrático al mapa político de la derecha en Colombia?
La falta de consenso doctrinal abre la puerta para que movimientos emergentes disputen el electorado conservador. Con el ascenso de Defensores de la Patria, movimiento liderado por el presidente electo Abelardo De la Espriella que obtuvo personería jurídica y más de 12,5 millones de votos, las bases que buscan una derecha claramente definida cuentan ahora con un nuevo canal de representación de cara a las próximas elecciones regionales.
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