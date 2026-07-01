Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, renunció a su cargo y regresará a la Procuraduría

Por medio de un video publicado en redes sociales y acompañado de un mensaje, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, confirmó este miércoles 1 de julio su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 8 de julio.
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El motivo de su salida, según ella, responde estrictamente a las dinámicas administrativas y de carrera judicial en otra entidad pública del país, marcando el cierre de su gestión al frente de la cartera agraria.
En el video, publicado en su cuenta de X, la propia Carvajalino aclaró la naturaleza de su decisión al explicar los plazos legales de su situación laboral: “El tiempo de mi comisión se ha vencido y es improrrogable”.