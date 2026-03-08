x

Partido Comunes desaparece: candidata exFarc Sandra Ramírez no alcanzó el umbral

La exintegrante de las Farc buscaba repetir en el Congreso a través de la coalición Fuerza Ciudadana.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
En las elecciones legislativas, los movimientos políticos no sólo se disputan un puesto en el Congreso de la República, sino que, además, se juegan su personería jurídica. Una de las colectividades producto del último acuerdo de paz desaparecería.

Se trata del Partido Comunes, que nació como una parte del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. El partido conformado por exintegrantes del grupo guerrillero buscaba darle la oportunidad a los insurgentes de participar en política con el compromiso de que no regresaran a tomar las armas.

Lea también: Comunes y exFarc: ¿qué viene políticamente para ellos tras perder las curules automáticas y recibir la primera sentencia de la JEP?

La colectividad que inicialmente decidió mantener las siglas del grupo guerrillero, pero cambiando su significado a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tuvo acceso a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Esto fue acordado en el acuerdo de paz firmado en La Habana, pues estas 10 curules en los diferentes períodos legislativos les permitían a quienes después adoptaron el nombre de Comunes permanecer como partido.

Sin embargo, en estas elecciones del 8 de marzo, ya esa colectividad entraba a la competencia democrática y, como lo estima la normativa, debe alcanzar un porcentaje para permanecer con personería jurídica.

¿Por qué desaparece Comunes?

Una de las cartas fuertes del partido Comunes es la congresista Sandra Ramírez, quien aspiraba reelegirse a través de la coalición Fuerza Ciudadana.

Sin embargo, en las votaciones al Senado, la coalición está lejos de conseguir el umbral para permanecer con la personería jurídica, pues con el 74,19% de mesas informadas, apenas han alcanzado el 0,55% de los votos.

Partido Comunes desaparece: candidata exFarc Sandra Ramírez no alcanzó el umbral

Con no más de 7.600 votos, lo logrado por Sandra Ramírez no alcanzaría para que Comunes siga como partido político, siendo esto el fin para una colectividad producto del acuerdo con las extintas Farc.

Siga leyendo: “Un fallo no me va a callar, solo la muerte”: Daisy Guanaro, víctima de las Farc, le responde a Sandra Ramírez

¿Cómo se conserva la personería jurídica de un partido político en Colombia?

Para que un partido alcance la anhelada personería jurídica, la ley electoral establece que debe alcanzar en las votaciones legislativas el 3 % del total de los votos válidos depositados a nivel nacional.

Cabe mencionar que, aunque desaparezcan como partido y no ocupen curules en el Congreso, las personas vinculadas a este movimiento como los excombatientes Julián Gallo, Luis Alberto Albán y Rodrigo Londoño, podrán seguir participando en política, pero ya no lo podrán hacer como partido, pues necesitarán aval de otras colectividades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la personería jurídica de un partido político?
Es el reconocimiento legal que permite a una colectividad recibir financiación estatal, otorgar avales a candidatos y tener representación en organismos electorales. Al no alcanzar el umbral del 3%, Comunes pierde estos beneficios.
¿Pueden los excombatientes de las Farc seguir participando en política?
Sí. Figuras como Rodrigo Londoño (Timochenko) o Julián Gallo mantienen sus derechos políticos, pero para futuras elecciones deberán buscar avales en otros partidos o movimientos con personería vigente
