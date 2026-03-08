Partido Comunes desaparece: candidata exFarc Sandra Ramírez no alcanzó el umbral

En las elecciones legislativas, los movimientos políticos no sólo se disputan un puesto en el Congreso de la República, sino que, además, se juegan su personería jurídica. Una de las colectividades producto del último acuerdo de paz desaparecería.

Se trata del Partido Comunes, que nació como una parte del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. El partido conformado por exintegrantes del grupo guerrillero buscaba darle la oportunidad a los insurgentes de participar en política con el compromiso de que no regresaran a tomar las armas.

La colectividad que inicialmente decidió mantener las siglas del grupo guerrillero, pero cambiando su significado a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tuvo acceso a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026.