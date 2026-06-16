Corte Suprema fijó fecha para la indagatoria a senadora Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

La senadora del partido MAIS, Martha Peralta Epieyú, rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este 18 de junio, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
Entre los principales señalamientos que hoy tienen bajo investigación a la senadora Peralta Epieyú está la presunta intervención para favorecer un contrato cercano a los $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.
Hasta ahora, la senadora no se ha pronunciado con respecto a la definición de la fecha, y se encuentra en su departamento natal, La Guajira, haciendo campaña por Iván Cepeda. Además, fue reelegida para el periodo 2026-2030, pese al proceso y los cuestionamientos.