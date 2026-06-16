Corte Suprema fijó fecha para la indagatoria a senadora Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

La senadora del partido MAIS, Martha Peralta Epieyú, rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este 18 de junio, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Entre los principales señalamientos que hoy tienen bajo investigación a la senadora Peralta Epieyú está la presunta intervención para favorecer un contrato cercano a los $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha. Hasta ahora, la senadora no se ha pronunciado con respecto a la definición de la fecha, y se encuentra en su departamento natal, La Guajira, haciendo campaña por Iván Cepeda. Además, fue reelegida para el periodo 2026-2030, pese al proceso y los cuestionamientos.

La Fiscalía y la Corte Suprema buscan establecer si hubo injerencia indebida en ese proceso contractual ligado a la Unidad de Gestión del Riesgo. El expediente también menciona a Peralta como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad. Según la hipótesis de los investigadores, se habrían utilizado contratos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. No se pierda: Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero no a su curul en el Congreso Dentro de esa línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones a Olmedo López para respaldar a Martha Peralta mediante contratos y proyectos regionales. El objetivo, según las declaraciones conocidas en el proceso, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla hace meses también mencionan presuntas reuniones entre la congresista y funcionarios o contratistas vinculados a la empresa Inversiones IRL S.A.S. De acuerdo con esas declaraciones, dichos encuentros habrían estado relacionados con la gestión de negocios jurídicos y contratos públicos asociados a la UNGRD. Le puede interesar: Corte Suprema alista investigación contra la congresista Martha Peralta Es por eso que la Corte Suprema citó a esta indagatoria a Martha Peralta luego de las declaraciones entregadas por Olmedo López y por María Alejandra Benavides, quienes hablaron de supuestos acuerdos políticos, direccionamiento contractual y reparto de proyectos dentro del entramado investigado.

La negación inicial de Peralta Epieyú

Cuando se supo de la apertura formal de la investigación a mediados de mayo, Peralta Epieyú dijo que no había sido notificada al respecto. De hecho, criticó a los medios de comunicación.