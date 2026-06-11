Caso UNGRD: Fiscalía pide prorrogar un año la medida de detención contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, quien fue una de las figuras más influyentes y cercanas al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, continúa fuera del alcance de la justicia colombiana desde Centroamérica, donde permanece bajo la protección de un asilo político en Nicaragua. Ante ese panorama, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente extender por un año más la medida de aseguramiento en su contra, al considerar que existe una “falta de voluntad” para comparecer ante los tribunales y garantizar su sometimiento al proceso penal.
La petición fue presentada el miércoles 10 de junio durante una audiencia virtual ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Ahí, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pidió al Tribunal Superior de Bogotá “que extienda por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González”, dentro del proceso que se adelanta en su contra.
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En su intervención, el ente acusador reiteró la necesidad de mantener la detención preventiva y lo calificó como “prófugo”, al sostener que su conducta procesal no asegura su comparecencia efectiva ante la justicia.