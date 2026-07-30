Nueva masacre en Colombia: asesinaron a tres ciclistas en plena vía en el Cauca

En un nuevo hecho de violencia que estremece al departamento del Cauca, tres personas que realizaban actividades deportivas fueron asesinadas. El ataque se registró en el sector conocido como Miraflores, sobre la carretera que comunica a los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del departamento.

En el hecho perpetrado este jueves, 30 de julio, tres hombres que se movilizaban en bicicleta, fueron interceptadas por un grupo armado no identificado que les disparó de manera indiscriminada con armas de alto calibre y fusiles, causándoles la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo a testigos y a reportes preliminares, los fallecidos vestían prendas deportivas al momento de ser atacados.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la identidad de uno de los fallecidos: Rodrigo Amórtegui, reconocido propietario de una ferretería en la ciudad de Popayán. La Fiscalía General de la Nación y organismos judiciales trabajan en la verificación de las identidades de las otras dos víctimas mortales.

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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este crimen constituye la masacre número 77 registrada en Colombia en lo corrido del año 2026.