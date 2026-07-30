Alerta por ola de calor en EE. UU.: estos son los 19 estados que llegarán hasta los 49 °C

Una extensa ola de calor se mantiene bajo alerta a 19 estados de Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan temperaturas que podrían alcanzar los hasta los 49 °C. El fenómeno, impulsado por una cúpula de calor, comenzó a intensificarse desde el lunes y, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Seguirá afectando amplias zonas del país al menos hasta mediados de semana..
La advertencia abarca cientos de condados y ciudades como Phoenix, Las Vegas, San Luis, Memphis y Little Rock, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones atmosféricas y actualizan los avisos para la población.
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