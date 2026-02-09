x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Masacre en Caldas: tres miembros de una familia fueron asesinados en el municipio de Marquetalia

Una familiar halló los cuerpos en zona rural del municipio limítrofe con Tolima. Esto se sabe del homicidio múltiple.

  • Los cuerpos de las víctimas estaban cerca de la ribera del río Guarinó. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 6 horas
En Caldas las alertas están encendidas tras una masacre ocurrida en la noche de este domingo en zona rural del municipio de Marquetalia.

Los hechos, que aún son materia de investigación, ocurrieron en la vereda Cúcuta, donde tres hombres, miembros de una misma familia, fueron masacrados por hombres armados. Una familiar fue quien precisamente halló los cuerpos y avisó a las autoridades sobre las 6:30 p. m.

Lea aquí: Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días

Las víctimas fueron identificadas como Marco Tulio López Osorio, de 30 años; Lorenzo López Osorio, de 32, y Damián López Osorio, de 33, cuyos cuerpos estaban en la ribera del río Guarinó.

La masacre, la número 14 de acuerdo con la fundación Indepaz, genera temor en la comunidad que viene percibiendo el deterioro acelerado del orden público en esa región de Caldas. En esa línea, Indepaz recordó la Alerta Temprana 013/25 de la Defensoría del Pueblo que incluye a Marquetalia y en la que se describe cómo la imposición de normas y “formas de gobernanza ilegal” por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violación de los derechos de la población.

Siga leyendo: Identifican a los tres hombres hallados muertos en Abejorral

Así mismo, recordaron la Alerta Temprana 021 del 2019, en la que también aparece Marquetalia y en la que se advierte sobre “la persistencia de riesgos para la población civil asociados a hechos de homicidio, amenazas, control social armado y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en zonas rurales del territorio”.

En esa región, limítrofe con el departamento de Tolima, delinquen estructuras relacionadas con el Clan del Golfo y bandas locales.

Ante la situación, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar lo sucedido, al tiempo que hizo un llamado a los habitantes de esa región para aportar cualquier información que permita dar con los responsables de esta masacre.

Le puede interesar: Gobierno tiene 12 procesos de paz con terroristas y crecen secuestro, desplazados y coca

