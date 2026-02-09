Masacre en Caldas: tres miembros de una familia fueron asesinados en el municipio de Marquetalia

En Caldas las alertas están encendidas tras una masacre ocurrida en la noche de este domingo en zona rural del municipio de Marquetalia.
Los hechos, que aún son materia de investigación, ocurrieron en la vereda Cúcuta, donde tres hombres, miembros de una misma familia, fueron masacrados por hombres armados. Una familiar fue quien precisamente halló los cuerpos y avisó a las autoridades sobre las 6:30 p. m.
Lea aquí: Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días
Las víctimas fueron identificadas como Marco Tulio López Osorio, de 30 años; Lorenzo López Osorio, de 32, y Damián López Osorio, de 33, cuyos cuerpos estaban en la ribera del río Guarinó.