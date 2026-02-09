x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Policía atacado por francotirador murió porque el ELN impidió su evacuación en helicóptero en Norte de Santander

La organización terrorista atacó la estación policial del municipio de El Carmen.

  • Cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar para la evacuación del herido, los terroristas realizaron múltiples disparos. IMAGEN ILUSTRATIVA DE FUERZAS MILITARES.
    Cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar para la evacuación del herido, los terroristas realizaron múltiples disparos. IMAGEN ILUSTRATIVA DE FUERZAS MILITARES.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
bookmark

Un policía fue asesinado en Norte de Santander, tras un ataque de un francotirador del ELN y que los terroristas impidieran su evacuación disparándole al helicóptero.

El crimen ocurrió en el municipio de El Carmen, cuando al amanecer de este lunes se produjo un ataque de la organización criminal a la subestación policial del corregimiento de Guamalito.

Según el reporte de la Institución, un francotirador del frente de guerra Nororiental del ELN le acertó un disparo al subintendente Andrés Felipe de La Hoz. Luego hubo un hostigamiento contra la edificación, con ráfagas de fusil.

La víctima fue atendida por un enfermero de combate del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y se ordenó su evacuación aérea.

Sin embargo, algunos lugareños indicaron que el helicóptero no pudo aterrizar a tiempo porque también fue hostigado con disparos. Ante esa situación, el subintendente De la Hoz perdió la vida.

“Este crimen no es solo una agresión contra la institucionalidad; es un golpe directo a la dignidad humana. Detrás del uniforme hay un padre, un hijo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable”, declaró el director de la Policía, general William Rincón.

De acuerdo con fuentes de la Gobernación de Norte de Santander, cuando comenzó el tiroteo, a las 6:00 a.m., un grupo de niños que se dirigía a la escuela quedó en el fuego cruzado, sufriendo un momento de pánico.

Este homicidio se suma a una serie de incursiones mortales desatadas por miembros de este grupo terrorista en diferentes departamentos del país, durante la última semana.

En la madrugada del 8 de febrero fueron asesinados otros dos policías en el municipio de Anorí, Antioquia: los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, acribillados a tiros cuando hacían un patrullaje por el casco urbano.

El doble homicidio, al parecer, fue ejecutado en conjunto por una comisión mixta del frente Héroes de Anorí del ELN y del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El 5 de febrero los criminales instalaron un retén en una vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame y atacaron a bala una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que brindaba el servicio de escolta al senador Jairo Castellanos.

Aunque él no iba en las camionetas, los agresores mataron a dos guardaespaldas suyos, el patrullero Esmely Manrique Valencia y el conductor Wilmer Antonio Leal.

Se incrementó la violencia del ELN

Según un reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), citado por varios medios de comunicación capitalinos, el 2025 fue el año de mayor actividad criminal del ELN en lo corrido del siglo XXI, con 471 eventos violentos de toda clase.

Esta cifra, la más alta documentada por esa entidad desde 2001, implica un aumento del 86% de los casos con relación a 2024.

Las acciones incluyeron 139 enfrentamientos contra la Fuerza Pública y otros grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Mientras que en 2024 hubo 130 homicidios perpetrados por ese grupo, en 2025 fueron 221 (70% más), dejando víctimas civiles (28% aproximadamente), miembros de la Fuerza Pública (27%), combatientes de otros grupos armados (23%) e integrantes de su misma organización (22%).

La situación hace recordar, con cierta ironía, la promesa de campaña de Gustavo Petro, quien le dijo a la prensa en ese entonces que si él era elegido presidente, “el ELN se acababa en tres meses”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así montan las asonadas, el arma de ilegales contra la Fuerza Pública.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida