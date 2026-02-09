Policía atacado por francotirador murió porque el ELN impidió su evacuación en helicóptero en Norte de Santander

Un policía fue asesinado en Norte de Santander, tras un ataque de un francotirador del ELN y que los terroristas impidieran su evacuación disparándole al helicóptero.

El crimen ocurrió en el municipio de El Carmen, cuando al amanecer de este lunes se produjo un ataque de la organización criminal a la subestación policial del corregimiento de Guamalito.

Según el reporte de la Institución, un francotirador del frente de guerra Nororiental del ELN le acertó un disparo al subintendente Andrés Felipe de La Hoz. Luego hubo un hostigamiento contra la edificación, con ráfagas de fusil.

La víctima fue atendida por un enfermero de combate del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y se ordenó su evacuación aérea.

Sin embargo, algunos lugareños indicaron que el helicóptero no pudo aterrizar a tiempo porque también fue hostigado con disparos. Ante esa situación, el subintendente De la Hoz perdió la vida.

“Este crimen no es solo una agresión contra la institucionalidad; es un golpe directo a la dignidad humana. Detrás del uniforme hay un padre, un hijo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable”, declaró el director de la Policía, general William Rincón.

De acuerdo con fuentes de la Gobernación de Norte de Santander, cuando comenzó el tiroteo, a las 6:00 a.m., un grupo de niños que se dirigía a la escuela quedó en el fuego cruzado, sufriendo un momento de pánico.

Este homicidio se suma a una serie de incursiones mortales desatadas por miembros de este grupo terrorista en diferentes departamentos del país, durante la última semana.