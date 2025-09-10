x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Masacre en Bolívar: tres hombres fueron torturados en el municipio de Santa Catalina

Las víctimas tenían antecedentes judiciales por diferentes delitos. El triple homicidio se habría dado por un ajuste de cuentas.

  • Los cuerpos tenían signos de golpes y heridas de arma blanca. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    Los cuerpos tenían signos de golpes y heridas de arma blanca. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

La localidad de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, está estremecida tras el hallazgo de los cuerpos de tres hombres que, al parecer, fueron asesinados de forma violenta.

Las víctimas fueron identificadas, según revista Semana, como Luis Fernando Chávez Daza, Luis Fernando Meza Aldana y Haissar Junior Natera Echeverry, todos con anotaciones judiciales y quienes serían residentes del municipio de Luruaco, en el Atlántico.

Lea aquí: Amarraron, torturaron y masacraron a tres personas en vía que comunica a Riohacha con Valledupar

La primera de las víctimas, Luis Fernando Chávez, era oriundo de Orito, Putumayo, y tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018).

Meza Aldana, por su parte, tenía antecedentes por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024).

Por último, Natera Echeverry, presentaba anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2019).

Los cadáveres tenían signos de golpes y heridas de arma blanca, además de un alto estado de descomposición, por lo que se presume que su muerte no se habría dado este mismo miércoles, 10 de septiembre, día en el que fueron encontrados.

Siga leyendo: Les dieron más de 23 años de cárcel a tres responsables de la masacre de siete personas en Rionegro

Las autoridades señalan que el triple homicidio tendría que ver con ajustes de cuentas relacionadas con el negocio del narcotráfico, pues la zona limítrofe entre los departamentos de Bolívar y Atlántico, es un corredor de drogas utilizado por el Clan del Golfo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida