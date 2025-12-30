Contratistas e independientes: esto subirá aporte a salud con alza del salario mínimo en 2026

El histórico aumento del salario mínimo anunciado este 29 de diciembre por el presidente Gustavo Petro dejó en vilo a la economía colombiana. Pero también a los trabajadores independientes y a quienes lo hacen con contratos por prestación de servicios, los cuales representan el 40 % y el 35 % de la fuerza laboral del país, respectivamente. El mínimo quedará en $1’750.905 y un subsidio de transporte de $249.095: lo que lo dejará en $2 millones. Le puede interesar: Petro decreta alza histórica del salario mínimo en pleno año electoral, ¿cuáles serán los riesgos para 2026? Entre los servicios y obligaciones que suben de la mano con el incremento salarial están los aportes que hacen este tipo de trabajadores a seguridad social: salud (entidades promotora de salud), pensión (administradora de fondos de pensiones), riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar. El pago de esas obligaciones, para el caso de esos laburantes, se hace por cuenta propia: contrario a los empleados de una empresa (grande, mediana o pequeña), a quienes esos aportes se los hace el empleador y es descontado del pago de nómina quincenal o mensual.

Estos trabajadores deben hacer esos pagos mes vencido (después de una reforma de 2018) y deben hacerlos con base en sus ingresos o con base en el salario mínimo que decrete el Gobierno Nacional. Se hacen de la siguiente manera: a salud se cotiza el 12,5 % de los ingresos o del mínimo; a pensión, el 16 %; a riesgos laborales, el 0,52 %, y a la caja de compensación, el 2 %. Lea también: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno Bajo el salario mínimo de 2025 estos pagos corresponden a $177.938 para salud, $227.760 a pensión, $7.431 a riesgos laborales y $28.470 a caja de compensación. Todo suma $441.599. Sin embargo, con el incremento actual estos aportes subirán $101.565.

De manera que los pagos quedarán así: $218.863 para la EPS, $280.144 para la AFP, $9.139 para al ARL y $35.018 para la caja de compensación familiar. Todo sumará para 2026 $543.164.

¿Cuánto costará a una empresa cada trabajador?

Con el decreto de un aumento del 22,7 %, el salario mínimo queda en $1.750.905, frente a los $1,42 millones actuales. A ese valor se suma el auxilio de transporte, que en este mismo escenario de alza asciende a $249.095. Esto da una suma de $2 millones. Ahí no termina la cuenta. Para la empresa, ese trabajador implicaría además las primas ($166.600), las cesantías ($166.600), los intereses sobre cesantías ($20.000) y las vacaciones ($73.013). Al sumar salario, auxilio y prestaciones, el costo total mensual para la empresa supera los $2.864.330 por trabajador que devengue el mínimo.

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, este efecto multiplicador pesa tanto como el debate sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Es notable que, mientras el trabajador recibe un ingreso bruto de $2 millones, la empresa debe disponer de $2,8 por cada puesto de trabajo. Siga leyendo: Exministro de Hacienda propone demandar el decreto del aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado, ¿es viable? Esta diferencia de más de $864.000 corresponde a las garantías de seguridad social y ahorros obligatorios que, aunque benefician al empleado, representan un incremento significativo en los costos fijos de las organizaciones. En este escenario, la sostenibilidad de las pymes y la lucha contra la informalidad laboral se perfilan como los grandes desafíos para el 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto debe pagar un independiente en seguridad social en 2026? Un trabajador independiente que cotice sobre el mínimo deberá pagar cerca de $543.164 mensuales entre salud, pensión, ARL y caja de compensación. ¿El aumento del salario mínimo afecta a los contratistas? Sí. Los aportes a seguridad social de los contratistas por prestación de servicios suben automáticamente al aumentar el salario mínimo. ¿Cuánto le cuesta a una empresa un empleado que gana el mínimo? En 2026, el costo total mensual supera los $2,86 millones, incluyendo salario, auxilio de transporte y prestaciones sociales.