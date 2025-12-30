¿Cuál fue la transmisión regional más vista en la televisión colombiana este año?

Son en definitiva los eventos culturales del país los que más disfruta el público televidente de los canales regionales. Eso quedó confirmado tras el estudio más reciente de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, que reveló cuáles fueron los eventos regionales más vistos en la televisión colombiana entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2025.
Cabe anotar que es Teleantioquia, nuestro canal regional, al que mejor le fue y el que lidera la lista con el mayor número de programas destacados. Le siguen Telepacífico y Telecaribe, que también tuvieron eventos populares.