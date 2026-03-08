x

Memes de las elecciones 2026: redes se burlan de candidatos “quemados”

Mientras avanza el conteo de votos de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo, las redes sociales se llenaron de memes sobre los candidatos con menor votación. Estos son los mejores.

  • Usuarios en redes sociales compartieron memes sobre varios candidatos tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones y consultas presidenciales del 8 de marzo en Colombia. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
hace 4 horas
Las elecciones en Colombia están llegando a su fin y, mientras se consolidan los resultados, también se multiplican las reacciones en redes sociales.

Lea aquí: En vivo | Elecciones 2026: “En lo electoral, ese ya no será mi camino nunca más en mi vida”: Pinzón

En esta jornada electoral del 8 de marzo, marcada por las consultas presidenciales y los comicios al Congreso, los usuarios en redes sociales no tardaron en convertir a varios candidatos en protagonistas de memes, especialmente a aquellos que obtuvieron votaciones bajas.

En contraste, una de las grandes protagonistas de la jornada fue Paloma Valencia, quien se impuso con amplia ventaja en la Gran Consulta por Colombia, acercándose a los tres millones de votos.

La consulta misma superó los cinco millones de sufragios, consolidándose como la más votada del día y posicionando a la senadora como una de las figuras más fuertes de cara a la carrera presidencial.

En el otro extremo, los resultados más discretos se vieron en la consulta del Frente por la Vida, donde participaron Roy Barreras y Daniel Quintero, así como en la llamada Consulta por las Soluciones, liderada por Claudia López.

Esta última apenas superó los 500.000 votos, una cifra menor a la que obtuvo Sergio Fajardo cuando participó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza en 2022, en la que superó los 700.000 sufragios.

Precisamente estos resultados alimentaron el ingenio de los usuarios en redes, que compartieron imágenes y montajes humorísticos sobre los candidatos con menor votación.

Entre los más mencionados estuvo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recordado en memes por el episodio en el que recibió una descarga eléctrica al tocar las rejas de un conjunto residencial durante campaña. Quizá este episodio fue un premonitorio de lo que le estaría esperando.

También circularon bromas sobre Vicky Dávila por su fotografía en el tarjetón, mientras que otros usuarios jugaron con el apellido de Valencia para señalar que “voló” en votos frente a sus competidores.

