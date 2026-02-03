“Colombia lucha contra el terrorismo”: las carpetas y el libro que dejaron ver Petro y García-Peña al saludar a Trump

Tal como estaba previsto, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca acompañado de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No hubo guardia de honor ni protocolo de visita de Estado. El ingreso fue por la puerta sur y por el Edificio de Oficinas Ejecutivas: una señal clara de que no se trataba de una cumbre ceremonial, sino de una reunión política contenida, directa y estratégica. Las primeras imágenes difundidas por Presidencia mostraron a Petro y a García-Peña caminando por el emblemático corredor presidencial, frente a las fotografías de los expresidentes estadounidenses. Aunque la atención inicial se centró en los gestos y en los acompañantes de ambos mandatarios, el foco de los analistas se desplazó rápidamente hacia otro lugar: los documentos que ambos llevaban en sus manos.

En el caso del embajador colombiano, la identificación fue inmediata. García-Peña llevaba consigo el libro Trump: The Art of the Deal, escrito por Donald J. Trump y Tony Schwartz y publicado en 1987. Más que una curiosidad, el gesto fue leído como un mensaje deliberado: un guiño al ethos político y personal del mandatario estadounidense, construido sobre la narrativa del negociador exitoso, el empresario duro y la lógica transaccional del poder.

Libro de Donald Trump que llevaba el embajador Daniel García-Peña

Daniel García-Peña y un documento

Ya sentados en el Salón Oval, nuevas imágenes reforzaron esa lectura. Sobre la mesa, frente a García-Peña, se alcanzó a ver una hoja con la bandera de Colombia de fondo y un mensaje en inglés inequívoco: “Colombia, America’s #1 ally against narcoterrorism” (“Colombia, el aliado número uno de América contra el narcoterrorismo”). La frase no estaba dirigida a la opinión pública colombiana, sino a un destinatario concreto: Donald Trump. En la misma escena apareció el otro documento que concentró la atención. En manos del presidente Petro, tras ampliar y rotar la imagen, expertos coincidieron en que se trataría de un organigrama criminal, presuntamente relacionado con estructuras del narcotráfico.

Extracto de la imagen del presidente Petro con la carpeta que portaba en el saludo con Donald Trump. Foto: Presidencia.

La lectura política es clara: Petro llegó a la reunión con cifras, resultados y símbolos. Según distintas fuentes, durante el encuentro se habló de más de 200 operativos contra el narcotráfico, de toneladas de cocaína incautadas y de extradiciones ejecutadas durante su mandato.

Marco Rubio y Bernie Moreno, claves en reunión