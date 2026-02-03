x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Colombia lucha contra el terrorismo”: las carpetas y el libro que dejaron ver Petro y García-Peña al saludar a Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, mandatario colombiano, se reunieron a las 11:00 a.m. de este martes.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia, saludando al mandatario Donald Trump. A un lado de Petro está el embajador Daniel García Peña y en el otro Charlie, traductor certificado llevado por jefe de Estado colombiano. Foto: Presidencia.
    Gustavo Petro, presidente de Colombia, saludando al mandatario Donald Trump. A un lado de Petro está el embajador Daniel García Peña y en el otro Charlie, traductor certificado llevado por jefe de Estado colombiano. Foto: Presidencia.
  • Libro de Donald Trump que llevaba el embajador Daniel García-Peña
    Libro de Donald Trump que llevaba el embajador Daniel García-Peña
  • Extracto de la imagen del presidente Petro con la carpeta que portaba en el saludo con Donald Trump. Foto: Presidencia.
    Extracto de la imagen del presidente Petro con la carpeta que portaba en el saludo con Donald Trump. Foto: Presidencia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Tal como estaba previsto, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca acompañado de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No hubo guardia de honor ni protocolo de visita de Estado. El ingreso fue por la puerta sur y por el Edificio de Oficinas Ejecutivas: una señal clara de que no se trataba de una cumbre ceremonial, sino de una reunión política contenida, directa y estratégica.

Las primeras imágenes difundidas por Presidencia mostraron a Petro y a García-Peña caminando por el emblemático corredor presidencial, frente a las fotografías de los expresidentes estadounidenses. Aunque la atención inicial se centró en los gestos y en los acompañantes de ambos mandatarios, el foco de los analistas se desplazó rápidamente hacia otro lugar: los documentos que ambos llevaban en sus manos.

En el caso del embajador colombiano, la identificación fue inmediata. García-Peña llevaba consigo el libro Trump: The Art of the Deal, escrito por Donald J. Trump y Tony Schwartz y publicado en 1987. Más que una curiosidad, el gesto fue leído como un mensaje deliberado: un guiño al ethos político y personal del mandatario estadounidense, construido sobre la narrativa del negociador exitoso, el empresario duro y la lógica transaccional del poder.

Libro de Donald Trump que llevaba el embajador Daniel García-Peña
Libro de Donald Trump que llevaba el embajador Daniel García-Peña

Daniel García-Peña y un documento

Ya sentados en el Salón Oval, nuevas imágenes reforzaron esa lectura. Sobre la mesa, frente a García-Peña, se alcanzó a ver una hoja con la bandera de Colombia de fondo y un mensaje en inglés inequívoco: “Colombia, America’s #1 ally against narcoterrorism” (“Colombia, el aliado número uno de América contra el narcoterrorismo”). La frase no estaba dirigida a la opinión pública colombiana, sino a un destinatario concreto: Donald Trump.

En la misma escena apareció el otro documento que concentró la atención. En manos del presidente Petro, tras ampliar y rotar la imagen, expertos coincidieron en que se trataría de un organigrama criminal, presuntamente relacionado con estructuras del narcotráfico.

Extracto de la imagen del presidente Petro con la carpeta que portaba en el saludo con Donald Trump. Foto: Presidencia.
Extracto de la imagen del presidente Petro con la carpeta que portaba en el saludo con Donald Trump. Foto: Presidencia.

La lectura política es clara: Petro llegó a la reunión con cifras, resultados y símbolos. Según distintas fuentes, durante el encuentro se habló de más de 200 operativos contra el narcotráfico, de toneladas de cocaína incautadas y de extradiciones ejecutadas durante su mandato.

Marco Rubio y Bernie Moreno, claves en reunión

Este énfasis explica también la presencia en la reunión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de Gloria Miranda, encargada de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así como del lado estadounidense del vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno, uno de los congresistas que más ha confrontado públicamente a Petro.

Amplíe la noticia: Gobierno dejará de medir cocaína con cifras de la ONU y pone en riesgo respaldo internacional

Más allá de los gestos, los libros y las carpetas, la reunión dejó un mensaje político preciso: el gobierno Petro quiso desactivar, frente a Trump, la narrativa de una Colombia permisiva con el narcotráfico. La puesta en escena no fue casual. Cada documento visible, cada frase en inglés y cada decisión protocolaria funcionaron como parte de una diplomacia del detalle, pensada para un interlocutor que privilegia los símbolos tanto como los resultados.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida