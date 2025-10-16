Más de 1.800 mensajes: ¿Qué información intentaron borrar del celular clave en el crimen de Miguel Uribe?

La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo ha revelado un plan sicarial meticulosamente ejecutado, sino también una estrategia paralela para confundir a los investigadores y borrar las evidencias del crimen. En el centro de esa maniobra aparece Daniel Barragán Ovalle, quien entregó a la Fiscalía un celular aparentemente dispuesto a colaborar, pero con más de 1.800 mensajes eliminados antes de su entrega.
El hallazgo fue revelado por el juez 29 de conocimiento de Bogotá, quien durante una audiencia confirmó la medida de aseguramiento contra Barragán y describió lo ocurrido como una operación deliberada para desviar el rumbo de la investigación.