¿Qué guardaba en la caja fuerte Greeicy Rendón que desató torturas y un escándalo judicial con su papá en casa por cárcel?

El robo de una caja fuerte en la finca de Llanogrande, propiedad de la familia de la cantante Greeicy Rendón, terminó convirtiéndose en un caso de lujo, violencia y excesos.
Lo que empezó como una denuncia por hurto hoy tiene un capítulo judicial más grave relacionado con las brutales torturas a dos trabajadores inocentes y la captura del padre de la artista, Luis Alberto Rendón, señalado como presunto coautor de esos hechos.
En contexto: Investigan confusos hechos que rodean un robo en la casa de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en el Oriente antioqueño
La historia comenzó cuando Rendón denunció ante las autoridades la desaparición de una caja fuerte que, según su versión, contenía un botín superior a los mil millones de pesos. Dentro del cofre, relató, había 150.000 dólares, más de 12.000 euros, un millón de pesos en efectivo, relojes de lujo y joyas con diamantes y esmeraldas.