¿Usted está entre esos? Más de 50% de los colombianos trabaja en casa y no tienen prisa por la presencialidad

La tendencia laboral de las grandes empresas del mundo como Microsoft, Paramount y NBCUniversal revela que, pese a que cada vez hacen más llamados a sus trabajadores para volver a la modalidad presencial, son pocos los que tienen afán por dejar de lado el trabajo remoto y los beneficios personales que este les ofrece. Tanto así que la asistencia en sus oficinas es cada vez menor, incluso por parte de los directores de área.

El panorama no cambia mucho en Colombia. De hecho, la última edición de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios de la Federación Colombiana de Gestión Humana, Acrip, en la que fueron consultadas 224 empresas a nivel nacional, reveló que 65,2% aún manejan la modalidad de home office, y aunque esto representa una disminución de 21,82% con respecto a 2021, después de la pandemia, el interés por las compañías de retornar a la presencialidad no es realmente importante.

A su vez, el informe comprobó que la oportunidad de trabajar en casa sigue siendo una de las prácticas de salario emocional favoritas por los colombianos, con un 65,2% de preferencia, a la cual le siguieron los programas de cuidado personal, con 59,8%; los de bienestar financiero, con 54,9%; las mentorías en liderazgo transformacional, con 49,6%; y los horarios flexibles, con 48,7%.

Sobre este punto, Andrés Fernando Martínez, docente de Comportamiento Organizacional en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, Cesa, opinó que “el teletrabajo, en su forma total o parcial, dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una realidad del día a día, especialmente en sectores como tecnologías de la información y comunicaciones, en donde esa modalidad se consolidó como la estándar”.

También aseguró que hay otros sectores en los que se ha venido fortaleciendo a través de los años, como los financieros y comerciales, en los que el trabajo remoto coexiste con la presencialidad en puntos específicos como atención al público y otras áreas críticas en cada organización.

“Por ejemplo, en la industria, por su naturaleza productiva, la presencialidad sigue siendo dominante. Pero, incluso en este campo, identificamos una porción relevante de colaboradores de áreas administrativas y de soporte que trabajan bajo esquemas híbridos o remotos”, explicó.

Por último señaló que existe una relación bastante relevante entre el nivel educativo de las personas y su posibilidad de teletrabajar, pues “los profesionales con formación universitaria o de posgrado tienen hasta 50% más de probabilidad de hacerlo, mientras que quienes son técnicos, tecnológos o con formación básica tienden a continuar en esquemas presenciales”.