Alerta por salud de Miguel Uribe: Clínica Santa Fe reporta que su estado clínico “revirtió a condición crítica”

﻿La Clínica Santa Fe acaba de emitir un comunicado, pasado el mediodía de este sábado, en el que informa que el senador Miguel Uribe Turbay tuvo un retroceso en su estado de salud y que en las últimas 48 horas este pasó a estado crítico de nuevo. Además puede leer: Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe, confirmó el director de la Policía “Continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos. En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, indicaron en el comunicado.

Asimismo, informaron que a Uribe Turbay se le tuvo reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. De acuerdo con el parte médico, el senador y precandidato presidencial que sufrió el atentado en Bogotá el pasado 7 de junio, continuará con un “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”. Aunque la familia solicitó que esta información sobre el retroceso de salud se hiciera pública, desde la clínica recordaron que el pronóstico permanece de carácter reservado y que los comunicados sobre la evolución del paciente se darán a conocer según la relevancia que esta tenga.

Justamente, el pasado 7 de agosto, cuando se cumplió un mes del atentado armado en contra del senador, su esposa María Claudia Tarazona compartió un mensaje en redes sociales en el que le reiteró su amor y expresó la esperanza que mantiene viva. “Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora. Pasa el tiempo y cada día me haces más falta”, escribió Tarazona en una publicación que estuvo acompañada de una imagen del senador junto a su hija menor. “Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”, agregó.