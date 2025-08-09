x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alerta por salud de Miguel Uribe: Clínica Santa Fe reporta que su estado clínico “revirtió a condición crítica”

El retroceso del paciente se presentó en las últimas 48 horas, debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, informaron desde la institución de salud.

  • El senador Miguel Uribe Turbay tuvo un retroceso en su estado de salud y este volvió a ser crítico, según nuevo parte médico. FOTOS AFP y Cortesía
    El senador Miguel Uribe Turbay tuvo un retroceso en su estado de salud y este volvió a ser crítico, según nuevo parte médico. FOTOS AFP y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

﻿La Clínica Santa Fe acaba de emitir un comunicado, pasado el mediodía de este sábado, en el que informa que el senador Miguel Uribe Turbay tuvo un retroceso en su estado de salud y que en las últimas 48 horas este pasó a estado crítico de nuevo.

Además puede leer: Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe, confirmó el director de la Policía

“Continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos. En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, indicaron en el comunicado.

Asimismo, informaron que a Uribe Turbay se le tuvo reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución.

De acuerdo con el parte médico, el senador y precandidato presidencial que sufrió el atentado en Bogotá el pasado 7 de junio, continuará con un “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”. Aunque la familia solicitó que esta información sobre el retroceso de salud se hiciera pública, desde la clínica recordaron que el pronóstico permanece de carácter reservado y que los comunicados sobre la evolución del paciente se darán a conocer según la relevancia que esta tenga.

Justamente, el pasado 7 de agosto, cuando se cumplió un mes del atentado armado en contra del senador, su esposa María Claudia Tarazona compartió un mensaje en redes sociales en el que le reiteró su amor y expresó la esperanza que mantiene viva.

“Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora. Pasa el tiempo y cada día me haces más falta”, escribió Tarazona en una publicación que estuvo acompañada de una imagen del senador junto a su hija menor. “Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”, agregó.

En el ámbito político, algunas voces en el Centro Democrático también manifestaron que en caso de que se recuperara y estuviera en condiciones de asumir una campaña, seguramente sería el candidato de ese partido para las próximas presidenciales de 2026.

Siga leyendo: Aseguran que si Miguel Uribe Turbay se recupera y está en condiciones, “será el candidato” del Centro Democrático

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida