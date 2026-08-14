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Condenan a 21 años de prisión a Harold Barragán, implicado en planear atentado contra Miguel Uribe Turbay

Harold Barragán Ovalle participó en la planeación del crimen, el reconocimiento del lugar y la selección del menor de 15 años que fue señalado como sicario.

  • Harold Daniel Barragán Ovalle fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en el crimen de Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa
    Harold Daniel Barragán Ovalle fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en el crimen de Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
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A 21 años y cuatro meses de prisión fue condenado Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La noticia se conoce luego de que un juez avalara el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Entérese: “Nos dejaste tus ideas y valentía”: así recordaron a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte

La investigación ha revelado que Barragán Ovalle hace parte de la organización “Plata o Plomo”, la cual orquestó el crimen del también senador. Su rol en el magnicidio consistió en participar en la planeación, reconocimiento del lugar y el proceso de selección del sicario, un menor de 15 años, que era su subordinado.

La organización estaría conformada por su líder máximo, conocido como alias “Mosco”. Bajo su mando estarían varias personas, entre ellas Hélder Arteaga, Harold Barragán Ovalle, William Fernando González, Katherine Martínez y otros pendientes de identificar.

Entre las pruebas en su contra están los chats consignados en un grupo de WhatsApp que tiene el mismo nombre de la organización, y que aunque intentaron ser eliminados, parte de ellos fueron descubiertos en el celular de Barragán Ovalle. También se encontraron registros de videollamadas y audios.

Lea más: Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden?

El ente investigador también argumentó que Barragán Ovalle es un peligro para la sociedad, porque además de participar en el magnicidio, es un traficante de droga y armas, de manera que de lograr su libertad podría fugarse. En el expediente reposan pruebas de que tendría esa intención y además fue la persona que habría escondido a Elder Arteaga.

Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio; Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes fueron condenados a penas desde los 21 años de prisión.

El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025 tras un atentado el 7 de junio en Bogotá, donde recibió disparos. El crimen, considerado un magnicidio, ha llevado a la detención de varios implicados, con la disidencia de las FARC “Segunda Marquetalia” señalada como autora intelectual.

Siga leyendo: “Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”: la acusación de Uribe Londoño a casi un año del magnicidio

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Harold Daniel Barragán Ovalle y qué papel tuvo en el crimen de Miguel Uribe Turbay?
Harold Daniel Barragán Ovalle fue señalado de participar en la planeación del homicidio de Miguel Uribe Turbay, incluido el reconocimiento del lugar y la selección del menor de 15 años que habría sido utilizado como sicario.
¿De qué delitos fue condenado Harold Barragán Ovalle?
Fue condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
¿Quiénes han sido condenados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González fueron condenados a penas de 21 años de prisión en adelante. Ahora se suma la condena de 21 años y cuatro meses contra Harold Barragán Ovalle.
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