Primicia | Chats y pruebas contra Brayan Cruz, implicado en magnicidio de Miguel Uribe que capturaron en Argentina

Brayan Ferney Cruz Castillo cayó en Argentina no precisamente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en 2025 sino por un hurto y también por estar de manera irregular en ese país. Una cita en un tribunal, tras acogerse a un juicio abreviado, dio pie para su captura y retorne a Colombia.
Cruz Castillo aparece reiteradamente en los expedientes judiciales de dos de los condenados por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, en un ataque perpetrado por un sicario de 15 años.
EL COLOMBIANO obtuvo acceso a expedientes judiciales de los procesos del caso Miguel Uribe contra Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, y Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’ y quien sería la pareja sentimental de Cruz, quien fue clave en los seguimientos y contactos logísticos detrás del crimen del político del Centro Democrático.
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En los chats, conocidos por EL COLOMBIANO, se evidencian conversaciones entre Katherine Martínez y su novio Brayan que dan cuenta de una serie de seguimientos entre marzo y abril de 2025, a camionetas Toyota TX blancas blindadas en medio de vigilancias previas al crimen del político.
Para la Fiscalía, la Segunda Marquetalia está detrás del crimen, no en la posible orden de asesinar a Miguel Uribe, sino con la participación operativa a través de alias El Viejo, quien es señalado de coordinar la logística criminal detrás del magnicidio.
La orden habría sido transmitida a través de uno de sus cabecillas, alias el Zarco Aldinever, quien, a su vez, se habría articulado con Henry Telles, integrante del Frente 53 de las antiguas FARC, y alias Yako. Todos actualmente con orden de captura vigente junto a ‘Iván Márquez’.