“Comunidad pide esclarecer la muerte de un habitante”: alcalde de El Retorno por secuestro de 34 militares

Un grupo de 34 militares permanece secuestrado en la vereda Nueva York de El Retorno (Guaviare). Los uniformados fueron retenidos por la comunidad en medio de los operativos que avanzaban en esa zona contra las disidencias de alias Iván Mordisco.

Desde el Ministerio de Defensa y la comandancia de las Fuerzas Militares han calificado el hecho como un secuestro. Sin embargo, desde el territorio insisten en que se trata de un cerco humanitario para evitar la confrontación bélica y para que la fuerza oficial explique la muerte de un supuesto civil en medio de los operativos.

El Ejército llegó a la vereda Nueva York desde el domingo 24 de agosto para adelantar operativos contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias.

En medio de esos operativos lograron atestar un duro golpe: abatieron a alias Dumar, máximo cabecilla de ese grupo, y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco. También cayeron otros nueve hombres.

La fuente oficial aseguró que la comunidad está instrumentalizada y que detrás de la asonada está la orden de alias Jimmy Parra, segundo cabecilla del Frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc. Las razones que exponen los campesinos son otras.

“Esto es una desgracia, en serio. Mataron un campesino en su propia casa, no es justo, qué decepción. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. Si alguien se pone un uniforme, lléveselo porque esa gente está dispuesta a morir, pero cómo van a venir a matar un campesino”, se escucha en un video grabado por la comunidad desde la zona.