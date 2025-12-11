Conmoción en La Guajira: hallan muerta a niña de 3 años en Mingueo y un menor de 17 años es el principal sospechoso

Una profunda conmoción sacude al corregimiento de Mingueo, en Dibulla (La Guajira), tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida el miércoles 10 de diciembre.
La menor fue encontrada dentro de un saco en una vivienda que funcionaba como bodega, ubicada a solo cinco casas de su hogar, lo que desató indignación y protestas en la comunidad.